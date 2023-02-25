В годовщину агрессивной войны России демонстрации по всему миру показали солидарность с Украиной

В Берлине, по оценкам полиции, более 10 000 человек приняли участие в демонстрации по всему городу в течение дня. Шествие прошло мимо нескольких важнейших достопримечательностей города, таких как Бранденбургские ворота и аллея Унтер-ден-Линден, где расположено посольство России. Напротив московского посольства был выставлен российский танк Т-72, уничтоженный в день начала войны. Для того чтобы выставить танк, компании, которая планировала выставку, пришлось пройти через судебный процесс, который был выигран.