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В годовщину агрессивной войны России демонстрации по всему миру показали солидарность с Украиной

В годовщину агрессивной войны России демонстрации по всему миру показали солидарность с Украиной
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Большой украинский флаг на демонстрации в Вильнюсе по случаю годовщины агрессивной войны России.
Большой украинский флаг на демонстрации в Вильнюсе по случаю годовщины агрессивной войны России. Фото: Petras Malukas

Годовщина войны России была отмечена во всем мире демонстрациями в поддержку Украины и протестами против российской агрессии. В Таллинне сегодня также проходит шествие и демонстрация в поддержку Украины.

В Берлине, по оценкам полиции, более 10 000 человек приняли участие в демонстрации по всему городу в течение дня. Шествие прошло мимо нескольких важнейших достопримечательностей города, таких как Бранденбургские ворота и аллея Унтер-ден-Линден, где расположено посольство России. Напротив московского посольства был выставлен российский танк Т-72, уничтоженный в день начала войны. Для того чтобы выставить танк, компании, которая планировала выставку, пришлось пройти через судебный процесс, который был выигран.

«Весь мир должен увидеть, что в Германии есть много людей, которые поддерживают Украину, поэтому мы поставили перед их дверью российский танк», - сказал Виланд Гибель из Берлинского исторического музея, который был одним из организаторов выставки.

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