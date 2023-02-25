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Поиски виновных ⟩ В Турции начато расследование в связи с землетрясением

В Турции начато расследование в связи с землетрясением
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Землетрясение магнитудой 7,8, потрясшее Турцию и Сирию.
Землетрясение магнитудой 7,8, потрясшее Турцию и Сирию. Фото: Päästeamet

В Турции начато расследование в отношении 612 человек в связи с обрушением зданий в результате мощного землетрясения, произошедшего в стране в начале этого месяца, сообщил в субботу представитель правительства.

Министр юстиции Бекир Боздаг сказал, что 184 подозреваемых находятся в тюрьме в ожидании суда. Среди задержанных - подрядчики в строительном секторе, владельцы и менеджеры зданий, сказал он в телеобращении из Диярбакыра на юго-востоке Турции.

Он добавил, что поиск улик в зданиях для проведения уголовного расследования продолжается.

Землетрясение магнитудой 7,8, потрясшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло жизни почти 48 000 человек. В Турции 173 000 зданий обрушились или получили серьезные повреждения, что вызвало у местных жителей вопросы о качестве их строительства.

Эксперты говорят, что многие из обрушившихся зданий были построены из некачественных материалов и часто не соответствовали национальным стандартам. Оппозиционные партии обвинили правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана в неспособности обеспечить соблюдение строительных стандартов.

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