Поиски виновных ⟩ В Турции начато расследование в связи с землетрясением

Министр юстиции Бекир Боздаг сказал, что 184 подозреваемых находятся в тюрьме в ожидании суда. Среди задержанных - подрядчики в строительном секторе, владельцы и менеджеры зданий, сказал он в телеобращении из Диярбакыра на юго-востоке Турции.

Он добавил, что поиск улик в зданиях для проведения уголовного расследования продолжается.

Землетрясение магнитудой 7,8, потрясшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло жизни почти 48 000 человек. В Турции 173 000 зданий обрушились или получили серьезные повреждения, что вызвало у местных жителей вопросы о качестве их строительства.