Попытки нескольких активистов придать возложению цветов к подбитому российскому танку, установленному в центре Таллинна, религиозный и антивоенный смысл, замешаны на бесхитростной лжи. «Цветочными активистами» 26 февраля наверняка двигало вовсе не особое настроение, будто бы подобающее Прощеному воскресенью, а желание представить войну неким отвлеченным злом и таким образом отвести ответственность за нее от России и путинского режима, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Возложение цветов к подбитому российскому танку не осуждает войну, а оправдывает ее виновника
Одним из излюбленных аргументов атеистов, пытающихся в дискуссиях с религиозными людьми указать на неубедительность христианского учения, оказывается легкость христианской процедуры «обнуления» совершенных людьми неблаговидных поступков. В общем, атеистам кажется крайне лицемерной практика отпущения грехов через таинство исповеди, едва ли не мотивирующая людей делать гадкие вещи, за которые, как им известно, священник так и так будет обязан выписать от имени господа прощение.
Прощеное воскресенье, на которое в православном календаре приходится самый последний этап подготовки к Великому Посту, выглядит уже не способом, а универсальной датой для восстановления верующими людьми своего душевного спокойствия, достигаемого путем извинений за нанесенные кому-то обиды, причем приносимых уже не богу, а друг другу.
Под прикрытием религиозного праздника осторожно отбеливалась репутация России
В 2023 году Прощеное воскресенье выпало на 26 февраля. Случилось так, что в этот день к подбитому украинской армией российскому танку Т-72, установленному в Таллинне на площади Вабадузе, некоторые люди начали приносить цветы и стали объяснять свое поведение как раз православным праздником, в который, мол, сам бог велел делать жесты, сутью которых является всеобщее примирение. Нетрудно догадаться, что такой подвергнутый религиозной отделке специфический пацифизм не встретил понимания ни у поддерживающей порядок в районе танка охранной фирмы, ни у многих горожан.
Охранники оперативно убирали цветы с танка, многие горожане не стеснялись громко говорить вслух, что они думают о попытках воздания почестей боевой машине армии страны-агрессора, вторгшейся в Украину и убившей там огромное количество людей. Подносители же цветов, как видно на некоторых видеосвидетельствах, пытались доказывать, что они и сами против войны, и что просто в Прощеное воскресенье они возложением к танку цветов сочли уместным выразить свою скорбь по жертвам этого военного конфликта.
Однако происходящее выглядело так, что давало все основания думать, что в действительности никакой фактической связи с церковным календарем и со «смысловой нагрузкой» Прощеного воскресенья действия «цветочных активистов» не имели, и что вся мотивация этих активистов имела сугубо светский - и не особенно благородный - характер.
Очевидно, что в Эстонии не существует сейчас никаких возможностей для публичного выражения поддержки российской агрессии против Украины, поэтому желающие транслировать подобные нарративы силы стараются находить не вступающие в лобовое столкновение с эстонским законодательством заменители. Одной из форм такого лукавства как раз и оказывается выступление с формально антивоенных позиций, но при этом сервирующее войну как некое абстрактное зло, за которое - как за стихийные бедствия или, например, эпидемии - никто не несет ответственности.
Иными словами, выступающие под таким соусом против войны люди предпочитают ни словечком не упоминать, кто в нынешней войне на кого напал, и пытаются изобразить ситуацию так, что сейчас надо думать только о том, чтобы эта война была бы любой ценой остановлена. Очевидно, однако, что на самом деле такая риторика является вовсе не антивоенной, а пророссийской, потому что основной целью Кремля сейчас как раз стало склонение Украины и Запада к заключению перемирия на кремлевских условиях, предусматривающих, разумеется, сохранение за Россией контроля над всеми украинскими территориями, находящимися в данный момент под российской оккупацией.
Кремлевская обслуга не устает заигрывать в Эстонии с православной темой
Поскольку 26 февраля в центре Таллинна наблюдалось исключительно точное секундирование внешнеполитическим усилиям Кремля, напрашивался если не вывод, то уж, во всяком случае, предположение о координированном управлении людьми, приносившими цветы к танку. Это могла быть своего рода тестовая акция, в ходе которой с прицелом на будущее определялся потенциал спровоцировать беспорядки рядом с подобными объектами в общественном пространстве, а Прощеное воскресенье могло быть выбрано именно как своего рода «легенда прикрытия» на случай достаточно жесткого реагирования властей.
С другой стороны, представители пророссийских движений в Эстонии уже демонстрировали, что хотят активно использовать в своих интересах местную православную общину, как было, например, в случае со скандальными планами проведения 22 февраля предвыборного молебна на Тоомпеа. Поэтому возможен и такой вариант, что сообщение «цветочному флешмобу» на площади Вабадузе религиозной подоплеки преследовало своей целью как раз дополнительную мобилизацию т. н. «протестного электората».
Так или иначе, а никакой серьезной угрозы возникновения беспорядков этот флешмоб за собой не повлек, потому что рядом с танком вовсе не начали скапливаться люди, которые находили бы уместным проявление к этому поверженному символу российской агрессии хоть каких-то форм сочувствия. Это свидетельствует о том, что отношение в эстонском обществе к этой агрессии остается точно таким же, каким оно было и год назад, когда как раз 26 февраля и как раз на площади Вабадузе состоялась массовая акция в поддержку Украины, в которой приняли участие десятки тысяч человек.
Танк отправится в музей, но попытки провокаций не прекратятся
Находящийся пока еще на площади Вабадузе российский танк уже в самом недалеком будущем ожидает перемещение в музейное пространство, что, разумеется, значительно снизит в глазах обслуживающих кремлевские интересы провокаторов его потенциальную «полезность». Не стоит, однако, думать, что такие провокаторы не будут пользоваться другими подворачивающимися поводами запустить свою подобного рода дестабилизирующую активность. Конец таким попыткам может быть положен только с поражением России в этой войне, которое побудило бы ее неявных «агентов влияния» сделаться незаметными и приняться подчищать все следы своей связи с ней.
До этого момента, однако, еще предстоит дожить, а пока и жителям Эстонии, и эстонским правоохранителям следует быть готовыми к тому, что эти агенты будут продолжать свои попытки заставить эстонское общество ощутить «усталость от войны», а также попытки создать предпосылки для острых вербальных конфликтов в этом обществе на почве разного отношения к этой войне.
Наверняка при этом будет делаться немалая ставка и на все тот же «православный ресурс», и, например, та же Пасха может предложить даже больше возможностей, чем Прощеное воскресенье. Можно не сомневаться, что и 9 мая по-прежнему рассматривается этими агентами не до конца исчерпанным «календарным активом».
Однако наряду с очевидными периодами повышенного риска не может не быть и скрытых, а также возникающих ситуативно, под оперативным воздействием изменений собственно в военной ситуации и в глобальной международной политике. До сих пор и эстонское общество, и профильные ведомства очень уверенно проваливали эти чужие враждебные замыслы, но оснований расслабиться совершенно точно еще не возникло.