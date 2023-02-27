КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Возложение цветов к подбитому российскому танку не осуждает войну, а оправдывает ее виновника

Охранники оперативно убирали цветы с танка, многие горожане не стеснялись громко говорить вслух, что они думают о попытках воздания почестей боевой машине армии страны-агрессора, вторгшейся в Украину и убившей там огромное количество людей. Подносители же цветов, как видно на некоторых видеосвидетельствах, пытались доказывать, что они и сами против войны, и что просто в Прощеное воскресенье они возложением к танку цветов сочли уместным выразить свою скорбь по жертвам этого военного конфликта.

Однако происходящее выглядело так, что давало все основания думать, что в действительности никакой фактической связи с церковным календарем и со «смысловой нагрузкой» Прощеного воскресенья действия «цветочных активистов» не имели, и что вся мотивация этих активистов имела сугубо светский - и не особенно благородный - характер.

Очевидно, что в Эстонии не существует сейчас никаких возможностей для публичного выражения поддержки российской агрессии против Украины, поэтому желающие транслировать подобные нарративы силы стараются находить не вступающие в лобовое столкновение с эстонским законодательством заменители. Одной из форм такого лукавства как раз и оказывается выступление с формально антивоенных позиций, но при этом сервирующее войну как некое абстрактное зло, за которое - как за стихийные бедствия или, например, эпидемии - никто не несет ответственности.