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Российский танк с площади Вабадузе должен отправиться туда же, куда и военный корабль

Postimees
Российский танк с площади Вабадузе должен отправиться туда же, куда и военный корабль
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Разгромленный украинскими защитниками российский танк на площади Вабадузе в Таллинне.
Разгромленный украинскими защитниками российский танк на площади Вабадузе в Таллинне. Фото: Martin Pedaja/kaitsevägi
  • Российский танк на площади Вабадузе приобрел иное значение.
  • Мы не можем смотреть на танк через ту же призму, что и украинцы.
  • В новом контексте российскому танку не место на площади Вабадузе.

На площади Вабадузе в Таллинне стоит российский танк. Он был разгромлен украинскими защитниками и отправлен к нам. Разгромлен во имя свободы Украины и Эстонии. Он привезен сюда из лучших побуждений. Но все-таки это российский танк, пишет Postimees в редакционной колонке. 

У многих людей вид танка рядом с Крестом Свободы вызывает ужас. И это справедливо. «Этот танк убивал наших людей под Киевом, но героические защитники Украины удалось его разгромить», - прокомментировала посол Украины Марьяна Беца, когда танк прибыл на площадь. Украинцы передали танк, чтобы мы своими глазами смогли увидеть, что такое война, чтобы мы поняли, на какие жертвы идет Украина и как нам повезло, что нам не приходится уничтожать вражеские танки на собственной земле.

Для украинцев каждый подбитый российский танк - это подвиг, реальное доказательство того, что Россию можно победить в бою. Знак, поддерживающий боевой дух и подтверждающий, что жертвы войны не напрасны.

Подбитый российский танк на площади Вабадузе в Таллинне имеет совсем другое значение, потому что вырван из страшного контекста войны. Из контекста, где идет борьба ценой жизни, где надо убивать, чтобы не быть убитым.

Даже если мы можем рационально воспринимать его здесь, в Эстонии, наше собственное отношение не может быть таким же личным и бескомпромиссным. Мы не можем смотреть на этот танк через призму взгляда на него украинцев.

Ведь это не танк, который мы сами героически разгромили во имя нашей свободы. По этой причине он имеет такую коннотацию, которая не дает возможности однозначно заверить в том, что мы все больше поддерживаем Украину, а, наоборот, может вызывать сомнения или даже создавать противоречия.

Есть те, с точки зрения морали которых неправильно демонстрировать военную технику, убивавшую людей, даже при условии, что они были военными преступниками. И таких людей тоже следует понять -  демонстрация поверженного врага не делает чести. Негуманно в том числе публично подкреплять такое отношение.

Вырванный из своего первоначального военного контекста, этот танк дает пространство для всевозможных интерпретаций, которые могут быть противоположны идеям его отправителей.

Во-вторых, для нас этот танк неизбежно стоит в одном ряду с нарвским танком и другой символикой российской оккупации. Мы приложили все усилия, чтобы очистить общественное пространство от таких символов. И в этом контексте несомненно, что место российского танка - не на площади Вабадузе, даже при условии, что этот танк обезврежен. Ведь площадь Вабадузе - одна из наших самых престижных и символичных площадей.

И в-третьих, нельзя допустить, чтобы этот танк стал культовым объектом для тех, кто в душе прославляет войну России против Украины и надеется на победу Путина. Это прямо означало бы повторение тех же ошибок, которые были допущены с Бронзовым солдатом и также с Нарвским танком.

Путинистам даже не нужно рисовать российские военные символы, чтобы продемонстрировать свои настроения, достаточно красных гвоздик. Для жителей Эстонии это очевидная провокация, но с другой стороны, если убрать цветы, пропагандисты смогут перевернуть все так, будто это проявление бесчеловечного отношения к памяти погибших на войне.

Поэтому, вырванный из своего первоначального военного контекста, этот танк дает пространство для всевозможных интерпретаций, которые могут быть противоположны идеям его отправителей. Учитывая это, следует без промедления его убрать, как мы и поступили с другими подобными истуканами.

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