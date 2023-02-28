Российский танк с площади Вабадузе должен отправиться туда же, куда и военный корабль

У многих людей вид танка рядом с Крестом Свободы вызывает ужас. И это справедливо. «Этот танк убивал наших людей под Киевом, но героические защитники Украины удалось его разгромить», - прокомментировала посол Украины Марьяна Беца, когда танк прибыл на площадь. Украинцы передали танк, чтобы мы своими глазами смогли увидеть, что такое война, чтобы мы поняли, на какие жертвы идет Украина и как нам повезло, что нам не приходится уничтожать вражеские танки на собственной земле.

Для украинцев каждый подбитый российский танк - это подвиг, реальное доказательство того, что Россию можно победить в бою. Знак, поддерживающий боевой дух и подтверждающий, что жертвы войны не напрасны.

Подбитый российский танк на площади Вабадузе в Таллинне имеет совсем другое значение, потому что вырван из страшного контекста войны. Из контекста, где идет борьба ценой жизни, где надо убивать, чтобы не быть убитым.

Даже если мы можем рационально воспринимать его здесь, в Эстонии, наше собственное отношение не может быть таким же личным и бескомпромиссным. Мы не можем смотреть на этот танк через призму взгляда на него украинцев.