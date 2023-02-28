Крупный работодатель объявил о переводе сотрудников оконного завода на неполное рабочее время

Изменения касаются около 20 процентов из почти 650 сотрудников предприятия. Завод дверей работает в прежнем режиме, а зарплату получают также и те, кто периодически вынужден оставаться дома.

Согласно статье 37 Закона о трудовом договоре, если по непредвиденным экономическим обстоятельствам, не зависящим от работодателя, он не может предоставить работнику работу в оговоренном объеме, то он может уменьшить вознаграждение за труд на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода до разумного размера. Но не ниже минимальной ставки оплаты труда, установленной правительством Эстонской Республики, если выплата оговоренного вознаграждения за труд была бы для работодателя неразумно обременительной.