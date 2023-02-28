Один из отделов Viljandi Aken ja Uks AS перешел на неполное рабочее время. На прошлой короткой рабочей неделе сотрудники оконного завода оставались дома, но с выплатой минимальной зарплаты. Теперь их ждут две трехдневные рабочие недели.
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Крупный работодатель объявил о переводе сотрудников оконного завода на неполное рабочее время
Крупный работодатель объявил о переводе сотрудников оконного завода на неполное рабочее время
Изменения касаются около 20 процентов из почти 650 сотрудников предприятия. Завод дверей работает в прежнем режиме, а зарплату получают также и те, кто периодически вынужден оставаться дома.