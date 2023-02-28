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Крупный работодатель объявил о переводе сотрудников оконного завода на неполное рабочее время

Крупный работодатель объявил о переводе сотрудников оконного завода на неполное рабочее время
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Предприятие Viljandi Aken ja Uks.
Предприятие Viljandi Aken ja Uks. Фото: Elmo Riig

Один из отделов Viljandi Aken ja Uks AS перешел на неполное рабочее время. На прошлой короткой рабочей неделе сотрудники оконного завода оставались дома, но с выплатой минимальной зарплаты. Теперь их ждут две трехдневные рабочие недели.

Изменения касаются около 20 процентов из почти 650 сотрудников предприятия. Завод дверей работает в прежнем режиме, а зарплату получают также и те, кто периодически вынужден оставаться дома. 

Согласно статье 37 Закона о трудовом договоре, если по непредвиденным экономическим обстоятельствам, не зависящим от работодателя, он не может предоставить работнику работу в оговоренном объеме, то он может уменьшить вознаграждение за труд на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода до разумного размера. Но не ниже минимальной ставки оплаты труда, установленной правительством Эстонской Республики, если выплата оговоренного вознаграждения за труд была бы для работодателя неразумно обременительной. 

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