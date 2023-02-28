Водители автобусов договорились с работодателями о повышении зарплаты

Согласно соглашению, с 1 октября этого года минимальная месячная зарплата водителя автобуса вырастет до 1300 евро, с 1 апреля 2024 года – до 1350 евро и с 1 октября 2024 года – до 1400 евро. Сегодня минимальная зарплата водителей автобусов, занятых полный рабочий день, составляет 1250 евро в месяц.

Также была достигнута договоренность о новом размере минимальной ставки заработной платы, которая будет применяться с февраля 2025 года к тем водителям, которые ездят на автобусных маршрутах, действующих после заключения новых договоров о госзакупках общественных услуг. Цель состоит в том, чтобы установить для водителей автобусов, работающих на основании новых договоров, зарплату на уровне средней заработной платы в Эстонии.

Президент Союза автопредприятий Андрей Мяндла остался доволен итогами переговоров. Он выразил надежду, что благодаря этому шагу сектор пассажирского транспорта быстрее догонит средний уровень зарплаты в Эстонии и что нехватка водителей автобусов будет не такой острой.