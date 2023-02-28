Работодатель поддержавшего убийства в Украине Крутихина: мы сделали ему предупреждение

«Сергей Крутихин действительно работает продавцом-консультантом в одном из наших магазинов», - ответил представитель ONOFF. В графе «работа» на странице Крутихина указана фирма ONOFF, а должность - «босс».

Представитель фирмы заявил, что фирма не собирается комментировать и оценивать контент, который выкладывает Крутихин, так как ONOFF не отслеживает социальные сети своих сотрудников. Однако, по словам представителя, в рабочей среде такое поведение недопустимо.

«Культура нашей компании требует, чтобы мы не делились своими политическими взглядами в рабочей среде, и так было всегда. Мы также не хотим, чтобы политические заявления ассоциировались с нашей компанией», - добавил представитель.

Поэтому Крутихина попросили убрать любые упоминания об ONOFF со своей страницы в Facebook, а также сделали сотруднику предупреждение. «Мы попросили его убрать упоминания об ONOFF. Мы сообщили сотруднику о ценностях компании и вынесли предупреждение в соответствии с Законом о трудовых договорах», - отметил представитель фирмы.

Полиция возбудила против Крутихина два дела о проступке

Лидер местной русскоязычной поп-группы «Mэй-Дэй» Сергей Крутихин разместил в TikTok видео, в котором прямо заявил, что поддерживает убийства в Украине и российскую военную агрессию против Украины, называя ее «специальной военной операцией».

В видео музыкант призывает к насилию по этническому признаку: «**ашь-**ашь украинцев. Какие там украинцы? Там не украинцы. Я поддерживаю убийства в Украине за то, что Украина убивает в России. Слава России!».

Комментирую свое видео, Крутихин объяснил, что это отрывок из «частного эфира», который не был предназначен для широкой аудитории. По словам Крутихина, на этот эфир его спровоцировали в соцсетях.

По словам начальника службы ведения производств Ида-Харьюского отделения полиции Инны Тоатер, в отношении Крутихина уже возбуждено дело о проступке в связи с более ранними видео. Полиция возбудит еще одно уголовное дело за агрессивные высказывания в новом видео.