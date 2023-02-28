КАДРЫ С МЕСТА АВАРИИ ⟩ Въехавший в толпу на Тоомпуйестеэ водитель находился под действием наркотиков

В воскресенье вечером легковой автомобиль BMW проехал по направлению к Балтийскому вокзалу через Тоомпуйестеэ. Выяснилось, что авария, в результате которой пострадали два пешехода, произошла из-за необдуманного вождения 19-летнего человека.

«19-летнему водителю не понравилось, что его обогнал другой водитель. Желая преподать ему урок, молодой человек сильно разогнался и поспешил опередить автомобиль до конца полосы», - пояснили в социальных сетях Центра надзора за дорожным движением.

«После перестроения водитель заметил установленные на дороге средства управления движением и, так как места для торможения не хватило, для проезда знаков он выбрал встречную полосу. По встречной ехала другая машина, поэтому следующим вариантом был тротуар», - рассказали в Центре надзора за дорожным движением, добавив, что, по словам водителя, он ехал со скоростью 80 километров в час. Ограничение скорости на этом участке - 30 километров в час.

По данным полиции, авария была, как ни странно это звучит, очень удачной: на момент происшествия на остановке стояли несколько десятков человек. К счастью, пострадавшие пешеходы в возрасте от 20 до 50 лет не получили серьезных повреждений.

Нарушителя приговорили к 30 суткам ареста