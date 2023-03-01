Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи может оказаться за решеткой из-за громких обвинений, пишет isport.
У президента «ПСЖ» серьезные проблемы: его подозревают в похищении человека и пытках
Как сообщает издание L'equipe, ссылаясь на источники в парижском суде, в понедельник назначили трех судей для расследования обвинений в адрес Аль-Хелайфи.
Речь идет о возможном похищении и пытках французско-алжирского лоббиста Тайеба Бенабдеррахмана. Досудебное расследование этого происшествия было начато в январе этого года после подачи жалобы.
Бенабдеррахмана в своем заявлении осудил арест, которому он подвергся в январе 2020 года в Катаре и утверждает, что его подвергали пыткам. Затем он якобы подписал протоколы о конфиденциальности и обязался не разглашать случившееся, а также не предоставлять доказательств, свидетельствующих против Аль-Хелайфи.
Вероятно, речь идет об информации по организации ЧМ-2022 и вопросам, касающимся телевизионных прав. Глава группы BeIn Media и президент ПСЖ подозревались в том, что договаривались «за спиной FIFA». Оба были оправданы по этому делу в Швейцарии в октябре 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, о том что защитник «ПСЖ» подозревается в изнасиловании.