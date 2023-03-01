За четыре дня население Эстонии преодолело более 50 000 километров. Зачем?

Зимняя погода позволила пройти большую часть дистанции – более 29 000 км на лыжах. Почти 15 000 километров «нашагали» в походах или прогуливаясь. Больше всего километров было пройдено на тропах Нымме-Харку, Хаанья, Пирита, Кырвемаа, Кейла и Йыулумяги.

Как отметил руководитель SA Eesti Terviserajad Ассар Йыэпера, участие в этой акции народ принимал повсеместно – от Нарвы до Пярну, от Кыпу до Вастселийна.

«Статистика очень порадовала, ведь в акции приняли участие не только любители ходьбы, но и целые предприятия, которые мотивировали своих работников позаботиться на выходных о здоровье и погулять на природе. Свои километры прошли и большие компании друзей, которые провели вместе длинные выходные. Свою лепту внес и президент Эстонии Алар Карис, которй вместе со своей женой Сирье принял участие в президентском походе в Аэгвийду», - рассказал Йыэпера.

Также Ассар Йыэпера добавил, что несмотря на начавшуюся весну, большинство лыжных трасс в прекрасном состоянии.

«Наилучшие условия в Южной Эстонии, но прекрасные лыжни можно найти по всей Эстонии. Почему бы не воспользоваться возможностью прямо сейчас, в период школьных каникул и не насладиться весенним солнышком, катаясь на лыжах», - приободрил всех руководитель SA Eesti Terviserajad.

Подробная информация находится здесь: terviserajad.ee.