В этом году в рамках акции «Для здоровья страны» жители Эстонии практически обошли земной шар – за четыре дня участники мероприятия прошагали более 50 000 километров.
За четыре дня население Эстонии преодолело более 50 000 километров. Зачем?
Зимняя погода позволила пройти большую часть дистанции – более 29 000 км на лыжах. Почти 15 000 километров «нашагали» в походах или прогуливаясь. Больше всего километров было пройдено на тропах Нымме-Харку, Хаанья, Пирита, Кырвемаа, Кейла и Йыулумяги.
Как отметил руководитель SA Eesti Terviserajad Ассар Йыэпера, участие в этой акции народ принимал повсеместно – от Нарвы до Пярну, от Кыпу до Вастселийна.
«Статистика очень порадовала, ведь в акции приняли участие не только любители ходьбы, но и целые предприятия, которые мотивировали своих работников позаботиться на выходных о здоровье и погулять на природе. Свои километры прошли и большие компании друзей, которые провели вместе длинные выходные. Свою лепту внес и президент Эстонии Алар Карис, которй вместе со своей женой Сирье принял участие в президентском походе в Аэгвийду», - рассказал Йыэпера.
Также Ассар Йыэпера добавил, что несмотря на начавшуюся весну, большинство лыжных трасс в прекрасном состоянии.
«Наилучшие условия в Южной Эстонии, но прекрасные лыжни можно найти по всей Эстонии. Почему бы не воспользоваться возможностью прямо сейчас, в период школьных каникул и не насладиться весенним солнышком, катаясь на лыжах», - приободрил всех руководитель SA Eesti Terviserajad.
Подробная информация находится здесь: terviserajad.ee.
В общей сложности в Эстонии более 1100 км тром здоровья, которые открыты круглый год. В 2022 году их посетили более 8 млн раз, а за состоянием лесных троп следит команда из 200 специалистов.