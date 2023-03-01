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Зампредседателя волостного собрания Мульги, обвиненный в очернении оппонентов и навешивании на них ярлыков, покинул свой пост

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
Зампредседателя волостного собрания Мульги, обвиненный в очернении оппонентов и навешивании на них ярлыков, покинул свой пост
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Пеэтер Рахнель, многолетний политик волости Абья, а затем Мульги, ушел в отставку с поста заместителя председателя волостного собрания, а также с поста председателя бюджетно-экономического комиссии собрания.
Пеэтер Рахнель, многолетний политик волости Абья, а затем Мульги, ушел в отставку с поста заместителя председателя волостного собрания, а также с поста председателя бюджетно-экономического комиссии собрания. Фото: Marko Saarm

Во вторник вечером вынесение вотума недоверия заместителю председателя волостного собрания Мульги Пеэтеру Рахнелю не состоялось, поскольку Рахнель подал заявление об отставке до начала заседания. «Для обеспечения спокойной работы собрания», - пояснил он.

Рахнель, член Центристской партии, сказал, что долгое время раздумывал, уйти ли ему в отставку или пережить вотум недоверия. Однако, когда во вторник, за несколько часов до заседания собрания, стало ясно, что по меньшей мере три члена коалиции - а по словам Рахнеля, это были представители списка «Отечества» - также присоединились к числу сторонников вотума недоверия, заместитель председателя собрания решил, что будет разумнее уйти в отставку.

Он признался, что голоса против него от правящей коалиции стали для него сюрпризом, поскольку в понедельник он получил заверения, что вся коалиция поддержит его.

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