Зампредседателя волостного собрания Мульги, обвиненный в очернении оппонентов и навешивании на них ярлыков, покинул свой пост

Рахнель, член Центристской партии, сказал, что долгое время раздумывал, уйти ли ему в отставку или пережить вотум недоверия. Однако, когда во вторник, за несколько часов до заседания собрания, стало ясно, что по меньшей мере три члена коалиции - а по словам Рахнеля, это были представители списка «Отечества» - также присоединились к числу сторонников вотума недоверия, заместитель председателя собрания решил, что будет разумнее уйти в отставку.