Гражданский Центр «Миротворец» внес в свой список кандидата от Объединенной левой партии Эстонии на выборах в Рийгикогу Айво Петерсона после посещения им оккупированного Донецка. Сам он заявляет, что ни одна организация другого государства не должна касаться Эстонии, добавляя, что как раз эстонских законов он не нарушил.
Кандидата в Рийгикогу обвинили в преступлении против Украины. Петерсон: я ничего не нарушал и с военными РФ не говорил
Основными обвинениями «Миротворца» в адрес активиста являются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «пособничество террористам и российским оккупантам».
Среди прочего его обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе».
«Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», - говорится на сайте. По всей видимости, обращение адресовано властям Украины.
На официальном сайте «Миротворца» сказано, что центр является независимой негосударственной организацией, созданной группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины. В базе данных центра есть множество лиц, которых активисты считают связанными с преступлениями против Украины.
«Я не участвовал ни в военных делах, ни в других противозаконных действиях»
Комментируя эту новость, Айво Петерсон заявил Rus.Postimees, что Эстония - независимая страна, поэтому ни одна организация другого государства, особенно не из Евросоюза, не должна касаться Эстонии. «В Эстонии есть свое законодательство. Согласно ему, эта поездка никак не была запрещена. Я не участвовал ни в военных делах, ни в других противозаконных действиях. Я был как наблюдатель. Это была гуманитарная миссия. Для меня этот "Миротворец"… Там и Илон Маск есть, и много других уважаемых людей», - отметил Петерсон.
По словам лидера движения Koos, главная цель его поездки на оккупированную территорию - показать и объяснить жителям Эстонии и не только, что там творится и как там мыслят люди.
«Я не пошел туда искать врагов или союзников. Мне никто там не объяснял, что нужно говорить. Я говорил, что хотел. Единственное, что они попросили, - четко идти по тропинке. Шаг влево или вправо - можешь попасть на мину. Это было единственное строгое требование. Мы ездили туда с помощью "Возрождения" - это организация, которая возит туда гуманитарную помощь. У нас не было никаких контактов с военными. Единственные контакты были с ними на улице, когда они подошли и спросили, что мы здесь делаем», - сказал он.
«За нас никто не договаривался. Не я один же там был. Там было много людей. Со мной вместе были разные журналисты: с Латвии, с Литвы, с Беларуси, с Польши, с Сербии», - объяснил Петерсон.
Также он прокомментировал заявления министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) о том, что «Петерсон представляет угрозу безопасности и должен был сотрудничать с российскими спецслужбами, чтобы добраться до линии фронта».
«Высказывания министра внутренних дел не лезут ни в какие рамки. Говорить, что я кого-то предаю, что я предатель родины и у меня связи с ФСБ… Для этого есть правоохранительные органы. Это они должны доказывать. Министр, как чиновник, не имеет права делать такие заявления. Я надеюсь, что в Эстонии еще осталось правовое поле. Мне скрывать нечего», - заявил Петерсон.