Кандидата в Рийгикогу обвинили в преступлении против Украины. Петерсон: я ничего не нарушал и с военными РФ не говорил

По словам лидера движения Koos, главная цель его поездки на оккупированную территорию - показать и объяснить жителям Эстонии и не только, что там творится и как там мыслят люди.

«Я не пошел туда искать врагов или союзников. Мне никто там не объяснял, что нужно говорить. Я говорил, что хотел. Единственное, что они попросили, - четко идти по тропинке. Шаг влево или вправо - можешь попасть на мину. Это было единственное строгое требование. Мы ездили туда с помощью "Возрождения" - это организация, которая возит туда гуманитарную помощь. У нас не было никаких контактов с военными. Единственные контакты были с ними на улице, когда они подошли и спросили, что мы здесь делаем», - сказал он.

«За нас никто не договаривался. Не я один же там был. Там было много людей. Со мной вместе были разные журналисты: с Латвии, с Литвы, с Беларуси, с Польши, с Сербии», - объяснил Петерсон.

Также он прокомментировал заявления министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) о том, что «Петерсон представляет угрозу безопасности и должен был сотрудничать с российскими спецслужбами, чтобы добраться до линии фронта».