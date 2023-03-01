Украинский центр требует возбудить в отношении кандидата в Рийгикогу уголовное дело

Основными обвинениями «Миротворца» в адрес активиста являются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «пособничество террористам и российским оккупантам».

Среди прочего его обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе».

«Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», - говорится на сайте. По всей видимости, обращение адресовано властям Украины.

Rus.Postimees обратился за комментарием к Айво Петерсону, но на момент публикации он не дал ответа.

На официальном сайте «Миротворца» сказано, что центр является независимой негосударственной организацией, созданной группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины. В базе данных центра есть множество лиц, которых активисты считают связанными с преступлениями против Украины.

«Центр "Миротворец" осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Украины и международными нормативно-правовыми актами, ратифицированными нашим государством», - говорится на официальном сайте.

По словам Петерсона, он приехал в Донецк, чтобы показать своим последователям другую сторону войны. Также он рассуждал, виноваты ли эстонцы в том, что не видели происходившее в течение восьми лет.

«Причина, по которой я сегодня здесь, заключается в том, что, возможно, мы вместе с вами сможем выйти из этой войны, чтобы не оказаться на том же пути, что Донбасс, Донецк и все эти места», - добавил он.