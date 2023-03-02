«Путина просто не существует». Роль Китая в войне России с Украиной

- Пограничные конфликты бывают разной степени активности, разной степени эскалации. Единственный конфликт, где хоть что-то происходит, кроме политических заявлений двух сторон, это индо-китайская граница в горах. Там, действительно, что-то происходит. Поэтому США все время подталкивают Индию к вступлению в QUAD (Quadrilateral Security Dialogue - стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе - прим.ред.). Формирующийся антикитайский альянс. Идея объединения всех, от Японии до Индии, для противостояния КНР. США открыто пытаются формировать антикитайские коалиции по всему периметру.



Но это получается все очень плохо, потому что для всех стран региона Китай – главный торговый партнер. Даже у вьетнамцев, у которых непростая история отношений с Китаем. Индия остается единственным таким местом. Но нынешний лидер Индии - сложный человек (основная власть в Индии находится в руках премьер-министра, этот пост с 2014 года занимает Нарендра Моди - прим.ред.). Я туда последние пять лет регулярно летаю на их главный форум, где встречаются президенты, премьеры, чиновники. Обсуждают все вопросы.



И индийский лидер очень сопротивляется давлению США. Он по ментальности, стратегии абсолютно точно антизападник. Но объективные национальные интересы Индии действительно требуют сближения Дели с западными странами. Для противостояния Китаю. И он мечется между двумя полюсами. Индия всегда пытается балансировать. В Холодную войну Индия была одним из лидеров Движения неприсоединения. Нельзя сказать, что у американцев есть успехи в их усилиях в этом регионе. Изменят ли ситуацию новые военные базы США на Филиппинах, или это демонстрация избирателям, что что-то происходит? Не знаю. Не вижу объективных угроз, о которых вы спросили.