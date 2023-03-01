Ошибочка вышла ⟩ Избирательная комиссия решила аннулировать некоторые голоса

Как сообщила BNS пресс-служба избиркома, к вечеру среды повторно еще не проголосовали 13 избирателей. Избирательная комиссия решила, что, если они не проголосуют повторно в течение недели выборов, их голоса будут аннулированы.

Организаторы выборов уведомили об этом избирателей, проголосовавших по старому избирательному округу, по электронной почте, и попросили их проголосовать повторно.