Республиканская избирательная комиссия в среду обсудила ситуацию, возникшую в начале электронного голосования, когда 63 избирателя проголосовали в избирательном округе по предыдущему месту жительства. Комиссия приняла решение аннулировать такое голосование.
Ошибочка вышла ⟩ Избирательная комиссия решила аннулировать некоторые голоса
Избирательная комиссия решила аннулировать некоторые голоса
Как сообщила BNS пресс-служба избиркома, к вечеру среды повторно еще не проголосовали 13 избирателей. Избирательная комиссия решила, что, если они не проголосуют повторно в течение недели выборов, их голоса будут аннулированы.
Организаторы выборов уведомили об этом избирателей, проголосовавших по старому избирательному округу, по электронной почте, и попросили их проголосовать повторно.
На данный момент 13 избирателей еще не сделали этого. Кроме того, в среду до конца дня этим 13 людям организаторы выборов отправят SMS с той же информацией.
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