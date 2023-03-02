Время коммента ⟩ Марш в огонь: шествия с факелами – симптом усталости и раздражения в обществе

Факельное шествие в Тарту, приуроченное к 103-й годовщине Тартуского мира. Фото: SILLE ANNUK/Tartu PM/Scanpix Baltics

Что будет видно? Напомню, что в том шествии засветился косплей Адольфа Гитлера. В то время как Путину на плакатах усы пририсовывают, член клуба друзей эстонского легиона Waffen SS Харольд Кару отрастил под носом аутентичный каплеуловитель. Если бы не война в Украине, уместен был бы вопрос: а где, собственно, Сталин? В Эстонии живут разные общины, и среди участников факельного шествия наверняка нашлись бы его поклонники, я более чем уверен. Хотя сейчас, разумеется, не место и не время.

Конечно, явление двойника фюрера можно списать на театральность с ее переодеваниями. Еще недавно у стен Кремля в Москве разгуливали двойники Ленина, Сталина, а в уже незапамятные 1990-е – того же Гитлера. Правда, если с советскими диктаторами фотографировались туристы, то образ Гитлера был для россиян излишне токсичным, и двойники нацистского лидера участвовали только в специальных шоу. Казалось, что Россия осваивает плюралистичную визуальную культуру. Потом эти иллюзии развеялись.

Ряженые в Тарту, говоря по-новому - косплей. 3 февраля 2023 года. Фото: SILLE ANNUK/Tartu PM/Scanpix Baltics