Эксперт ⟩ «Применение этих самолетов в боевых условиях означает начало Третьей мировой»

- Как показала недавняя диверсия против российского самолета разведки в Беларуси, подпортить такие дорогие игрушки можно и обычным дроном. Вопрос оффтоп. Почему ВС РФ не может защититься от дронов на земле, и проблема ли это для авиации США?





- Любая система ПВО не предоставляет абсолютную защиту, она способна перехватить только некоторое количество угроз. Вероятно, если бы США вела войну с технически хорошо оснащенным противником, то у них тоже были бы потери среди авиации на земле.

- Ты можешь представить ситуацию, при которой такой самолет прилетит в Таллинн?

- Не вижу проблем, как впрочем, и особых причин. Разве что потренировать пилотов.

- Бывал ли он в Эстонии?



- В открытых источниках такой информации нет.

- Российский аналог сделан во времена СССР на базе самолетов КБ Илюшина. Сколько их у РФ? Какая машина лучше и чем, если сравнивать «самолеты судного дня» двух стран?