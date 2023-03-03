Пентагон перебросил в Европу «самолет Судного дня», который необходим для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. Самолет E-6B Mercury несколько дней назад приземлился в Исландии. Rus.Postimees поговорил с авиационным журналистом из Исландии Андреем Меньшениным об уникальной машине и настроениях, которые дарит эта новость от американского командования в Европе.
Эксперт ⟩ «Применение этих самолетов в боевых условиях означает начало Третьей мировой»
E-6B Mercury прибыл в Исландию в рамках «операции в зоне ответственности командования вооруженных сил США в Европе». В пресс-службе командования отметили, что «европейское командование вооруженных сил США и его компоненты часто проводят учения в Арктике вместе с союзниками и партнерами США, оттачивая способность быстро развертывать большие, надежные в бою силы».
Самолет E-6B Mercury создан на базе Boeing 747 как платформа для «надежной и длительной» связи между высшим командованием армии, включая президента США как главнокомандующего, и стратегическими и нестратегическими силами, выполняющими его приказы. E-6B Mercury находится на вооружении США с начала 90-х годов. Его функция - обеспечение возможности ядерного удара США в ответ на поражение командных пунктов. Он также обеспечивает связь с атомными подлодками Ohio, способными нести по 20 межконтинентальных баллистических ракет. В настоящее время на боевом патрулировании находятся 14 таких лодок.
- Андрей, новость о переброске «самолета судного дня в Европу» ВВС США звучит пугающе после слов Путина о готовности провести ядерные испытания и постоянных угроз его подчиненных по теме ядерного оружия. В Исландии многие обеспокоены или напуганы? Посмотреть на этот американский самолет можно там у вас?
- Нет, в Исландии не обеспокоены и не напуганы. Все прилеты авиации НАТО видятся как визит союзников. Главная эмоция у местных – любопытство, когда прилетает какой-нибудь особенный борт. Посмотреть скорее нельзя, чем можно. Военная часть аэропорта Кефлавик находится в дальней стороне, и туда нет удобного подъезда с внешней стороны периметра.
A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4— U.S. European Command (@US_EUCOM) February 28, 2023
- Как часто такие самолеты прилетают в Исландию, страну, где лидеры СССР и США в свое время начали договариваться о ядерном разоружении? Можно сказать, что война в Украине повлияла на динамику залетов на остров?
- Не часто. За последние лет шесть это первый раз, когда такой самолет сел в Исландии.
- Как на частоту полетов этих самолетов в континентальной Европе повлияла развязанная Путиным война в Украине?
- Полеты военной авиации сложно отследить по открытым источникам. Известно только, что по США они летают почти каждый день. Это видно по профильным онлайн-ресурсам.
- Сколько вообще таких самолетов у США, где они обычно базируются?
- Как мы знаем из открытых источников, с 1989 года всего их было построено 16 штук. Но особенность самолетов такова, что они не нужны в таком количестве. Так, например, в 2021 году один из боевых самолетов переконвертировали в тренажер для подготовки экипажей. Флот этих самолетов базируется в Оклахоме на базе ВВС США Tinker.
На этой авиабазе также находятся подразделения транспортной и разведывательной авиации, а также авиаремонтная база и авиация ПВО.
- Как устроено взаимодействие машины с ядерным оружием на суше и на подлодках в морях и океанах? Известно, что самолет нужен для ядерной войны в случае утраты классических командных пунктов.
- Самолет является, по сути, летающим командным пунктом. Он не выполняет пуски ракет, а только отдает команды и координирует силы по спутниковой и радиосвязи. Сложно в деталях описать весь регламент применения этой машины в случае ядерной войны, поскольку это засекреченные процедуры. Логически можно предположить, что самолет приводится в состояние боевой готовности при повышении риска нанесения ядерного удара по территории страны. Самолет должен взлететь до того, как ядерные боеголовки достигнут своих целей, чтобы успеть отлететь на безопасное расстояние от взрывов.
- Эти машины насколько близко должны находиться к границам России для использования? Сообщалось, что они бывали в Украине, что является очевидным риском для сохранности техники.
- Поскольку это летающие командные пункты, они должны находиться ближе к тем, кто выполняет пуски ракет, а не к противнику.
- Насколько вообще защищен такой крупный самолет, с учетом появления новых видов ракет в последние годы?
- Как и любой крупный транспортный или разведывательный самолет, он защищен только средствами сброса захвата радаром (глушилками) и устройствами отстрела контрмер для обмана наведения ракет класса воздух-воздух.
- То есть он не летает один? Его сопровождает истребительная авиация?
- В зависимости от миссии его может сопровождать оперативное прикрытие в виде истребителей. Когда он прилетал в Исландию в рамках тренировочной миссии, оперативного прикрытия не было.
- Как показала недавняя диверсия против российского самолета разведки в Беларуси, подпортить такие дорогие игрушки можно и обычным дроном. Вопрос оффтоп. Почему ВС РФ не может защититься от дронов на земле, и проблема ли это для авиации США?
- Любая система ПВО не предоставляет абсолютную защиту, она способна перехватить только некоторое количество угроз. Вероятно, если бы США вела войну с технически хорошо оснащенным противником, то у них тоже были бы потери среди авиации на земле.
- Ты можешь представить ситуацию, при которой такой самолет прилетит в Таллинн?
- Не вижу проблем, как впрочем, и особых причин. Разве что потренировать пилотов.
- Бывал ли он в Эстонии?
- В открытых источниках такой информации нет.
- Российский аналог сделан во времена СССР на базе самолетов КБ Илюшина. Сколько их у РФ? Какая машина лучше и чем, если сравнивать «самолеты судного дня» двух стран?
- Российский Ил-80 сделан на базе Ил-86. По данным из открытых источников, с 1992 года их было построено всего четыре штуки. Российский летающий командный пункт похож на американский E-6 Mercury. У него похожие задачи, и основным инструментом для работы является радиостанция для передачи приказов. Оба самолета имеют систему дозаправки в воздухе. Для того, чтобы назвать один из них лучшим, мне не хватает данных о начинке каждого из них. Эти данные секретны.
- Можно сравнить активность использования российских самолетов «Судного дня» в последний год и сейчас в сравнении с американскими?
- К счастью, пока ни один из них не использовался в рамках боевого развертывания и, надеюсь, никогда не будет. Частота полетов в основном зависит от необходимости поддержания летных навыков экипажей.
- Что является заменой для таких самолетов в случае их полной утраты во время ядерной войны?
- Зависит от того, насколько будет вообще доступна хоть какая-то связь. Как мы знаем, в случае ядерного удара в воздух поднимается большое количество пыли, которая создает значительные помехи прохождению сигнала. Вероятно, любые другие альтернативы: в первую очередь, спутниковая связь, может стать заменой.
- Ну то есть пока у Илона Маска работает StarLink и похожие аналоги, то, в общем-то, и самолеты эти особо не нужны?
- Военным, конечно, нужны свои каналы связи, которые не зависят от гражданской инфраструктуры. При этом такая связь должна дублироваться несколькими способами, чтобы в случае оперативной необходимости была гарантия, что хотя бы один из каналов работает.
- Тебе как авиационному эксперту было бы интересно узнать, насколько эффективны эти машины в реальном ядерном бою?
- Применение этих самолетов в боевых условиях означает начало Третьей мировой войны и самоуничтожение человечества. Поэтому, нет, не интересно.
- Насколько тебя лично беспокоит сам факт того, что такие самолеты теперь летают в Европе активнее, чем раньше?
- Меня больше беспокоит война в Украине, чем движения союзной авиации по тылу. Но, конечно, активности с «самолетами судного дня» напрямую связаны с этой войной. И, возвращаясь к тому, что именно в Исландии началось ядерное разоружение СССР и США, печально осознавать, что мы вернулись к тому, что казалось пройденным этапом еще треть века назад.
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