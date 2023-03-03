Галерея ⟩ Сбивший в центре Таллинна велосипедиста политик EKRE оспорил лишение прав

В ноябре Каллас опубликовал запись с видеорегистратора на своей странице в Facebook и подписал его следующим образом: «Таллиннская велосипедная стратегия и зеленый поворот в "лучшем" виде! Без отражателей и во всем черном велоактивист из соседней страны под легким алкогольным опьянением пытался инсценировать аварию! Так он отреагировал на замечание быть более заметным!»

Каллас назвал «интересными» возможные интерпретации того, что он умышленно наехал на велосипедиста.