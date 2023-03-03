Сегодня политик EKRE Март Каллас, который в ноябре прошлого года на своем автомобиле совершил наезд на велосипедиста, предстал перед Харьюским уездным судом. Из-за инцидента полиция на время лишила Калласа водительских прав и оштрафовала его. Политик оспорил это решение.
Галерея ⟩ Сбивший в центре Таллинна велосипедиста политик EKRE оспорил лишение прав
Сбивший в центре Таллинна велосипедиста политик EKRE оспорил лишение прав
В ноябре Каллас опубликовал запись с видеорегистратора на своей странице в Facebook и подписал его следующим образом: «Таллиннская велосипедная стратегия и зеленый поворот в "лучшем" виде! Без отражателей и во всем черном велоактивист из соседней страны под легким алкогольным опьянением пытался инсценировать аварию! Так он отреагировал на замечание быть более заметным!»
Каллас назвал «интересными» возможные интерпретации того, что он умышленно наехал на велосипедиста.
«Я сделал ему замечание – отсюда его реакция. Когда он начал нападать на меня, я попытался дать отпор. Я водитель уже 42 года, свою машину я знаю. Это была своего рода необходимая оборона», – объяснил Каллас Postimees свое видение произошедшего.
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