Российский летчик приговорен к длительному лишению свободы за бомбежку гражданских объектов Харькова в марте 2022 года. Самолет военного преступника был сбит ПВО.
Бомбивший Харьков летчик приговорен к двенадцати годам тюрьмы в Украине
Российского военного летчика суд в Украине приговорил к 12-ти годам лишения свободы. Пленный военный преступник был признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 28 часть 1 статьи 438 УК Украины, максимальная санкция - 12 лет - прим.ред.), сообщает сайт Генпрокуратуры Украины в пятницу, 3 марта.
Летчик, чье имя не раскрывается, но известно, что он замкомандира войсковой части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа ВС РФ. Он также обязан компенсировать ущерб в размере более 1,1 миллиона гривен, то есть около 30 тысяч евро.
«В марте 2022 года он получил боевой приказ, в котором были определены задачи по уничтожению гражданских объектов на территории Харькова и Харьковской области путем бомбардировки. Также ему были предоставлены координаты цели – радиотелевизионная передающая станция Харьков. РТПС Харьков и оборудование, размещенное на ней, гражданский объект, который не используется в военных целях… …осужденный, понимая противоправность боевого приказа, не отказался от его выполнения и осуществил бомбардировку РТПС Харьков 8 авиационными бомбами ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 килограммов», - сказано в сообщении украинской Генпрокуратуры.
Правоохранительные органы Украины уточняют, что атакованные объекты были повреждены, в том числе административное здание телецентра и передающая вышка. Однако ПВО удалось сбить российский бомбардировщик и задержать катапультировавшегося пилота.
По данным российских СМИ, осужденным является майор Александр Красноярцев. Однако в мае 2022 года издание The New York Times сообщало, что самолет Красноярцева был сбит не в Харьковской, а в Черниговской области и упал на дом. Тогда СМИ утверждали, что летчик убил одного из местных жителей, который попытался его задержать. Пилота обезвредили и передали правоохранительным органам бойцы территориальной обороны.
В годовщину полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Rus.Postimees опубликовал интервью с местной жительницей Анной Гин, которая вспоминала, что именно атаки боевой авиации России были самым страшным в первые месяцы после вторжения.
«И вот в эти дни (начало марта 2022 года – прим.ред.) полетели российские самолеты… Этот звук вообще никогда не забыть. Это самое страшное из пережитого. Жуткое состояние. Ты его слышишь. Он кидает бомбу. В какой момент он ее швырнет, на твой дом, или на соседний, не понятно. Это был капец...», - рассказала харьковчанка, которая похоронила обоих родителей, которые не перенесли ракетных ударов по городу и сама получила контузию.
Война России с Украиной, развязанная Путиным, продолжается уже 373 дня.