Бомбивший Харьков летчик приговорен к двенадцати годам тюрьмы в Украине

Российского военного летчика суд в Украине приговорил к 12-ти годам лишения свободы. Пленный военный преступник был признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 28 часть 1 статьи 438 УК Украины, максимальная санкция - 12 лет - прим.ред.), сообщает сайт Генпрокуратуры Украины в пятницу, 3 марта.

Летчик, чье имя не раскрывается, но известно, что он замкомандира войсковой части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа ВС РФ. Он также обязан компенсировать ущерб в размере более 1,1 миллиона гривен, то есть около 30 тысяч евро.

«В марте 2022 года он получил боевой приказ, в котором были определены задачи по уничтожению гражданских объектов на территории Харькова и Харьковской области путем бомбардировки. Также ему были предоставлены координаты цели – радиотелевизионная передающая станция Харьков. РТПС Харьков и оборудование, размещенное на ней, гражданский объект, который не используется в военных целях… …осужденный, понимая противоправность боевого приказа, не отказался от его выполнения и осуществил бомбардировку РТПС Харьков 8 авиационными бомбами ФАБ-500 общим тротиловым эквивалентом 2 тонны 400 килограммов», - сказано в сообщении украинской Генпрокуратуры.

Правоохранительные органы Украины уточняют, что атакованные объекты были повреждены, в том числе административное здание телецентра и передающая вышка. Однако ПВО удалось сбить российский бомбардировщик и задержать катапультировавшегося пилота.

Сбитый российский бомбардировщик, Харьков, март 2022 года. Фото: Генпрокуратура Украины