Интервью ⟩ «Мы никогда не будем с Россией. Мы разные. Ненависть передастся через поколение»

- Я тебе хочу сказать. Лично я, Анна Гин, голосовала за Володю Зеленского. Была предана анафеме огромным количеством своих знакомых и друзей (смеется). И ты знаешь, я никогда не относилась к нему как к актеру, или комику ровно потому, что я не смотрю телевизор, и мне не близок юмор его «Квартала 95». Я не его зритель. Я его вообще не знала в этом статусе совершенно. Это просто не мой контент. Но я тебе скажу, почему я поставила свою подпись на выборах 2019 года за Зеленского. Это был первый человек в бюллетенях наших украинских, который не из сложившейся украинской политической системы. Человек не из системы. Я могла тогда это сказать и сейчас скажу - не из болота. Болота, которое, давай будем честными, есть во всех постсоветских странах. Коррумпированные схемы, откаты. Чувак пришел не из системы. Звали бы его не Зеленский, а Красненский или Василенский, я бы голосовала за него. Потому что не из системы. Нет опыта? По херу! Надо ломать этот совок и уходить от него, наконец, хотя бы, чтобы наши дети перестали жить в этом совке. Понимаешь?