Интервью ⟩ «Запад не верил, что Украина будет эффективно воевать»

- Нам нужно более стратегическое мышление о среднесрочном и долгосрочном будущем Европы. Ясно, что американцы будут больше заняты Китаем. Ясно, что мы не можем доверять Германии или Франции. Очевидно, что нам нужно, чтобы Британия делала больше. Очевидно, что нам нужно сочетание взаимодействия и сдерживания с Россией.



А мы не знаем, какой будет Россия дальше: все еще с Путиным, под кем-то похожим, под хунтой, или под мнимым «демократом». А, может быть, Россия дальше распадается по краям (Северный Кавказ) или в корне (Сибирь, Татарстан). Мы можем получить еще одну «смуту» - Смутное время. Нам срочно нужно серьезно подумать об этом, и, к сожалению, немногие страны занимаются этим.



Слишком многие думают, что мы можем вернуться к «обычному бизнесу». Но статус-кво уже был невыносим и опасен. Мы не можем вернуться к нему. И будущее будет по-разному трудным.