«Путин – не Гитлер. Путин – это Путин». Как мы привыкаем к войне

Регулярные напоминания ООН, что жертв среди гражданского населения больше, чем говорят сухие цифры, подтверждают наши собеседники на местах. Впрочем, чтобы понимать, что люди погибают отнюдь не только от пуль, снарядов, бомб, мин, осколков, прикладов автоматов и разрушающихся построек, не нужно быть экспертом, да и свидетельства очевидцев не обязательны. Люди погибают от отсутствия света в больницах и жилых домах, которые не отапливаются после разрушения гражданской инфраструктуры. Люди уходят из жизни просто потому, что человеческий организм не способен справлять с теми психическими и физическими нагрузками, которые принесла война в мирные города, поселки и деревни Украины.



«Летом 2022 года были дичайшие обстрелы Харькова. У мамы случился инсульт, а она была живчиком и закручивала банки за три дня до начала войны… Мы сразу доставили ее ко врачу, но инсульт был слишком обширным. Не спасли. А папа просто не захотел без нее жить. Он так и ушел без диагноза. После ее похорон он слег и все через несколько недель просто растаял. И те цифры жертв среди обычных людей, которые есть, не говорят о масштабе горя. Старики уходят, извините за сравнение, просто пачками. У меня огромное количество знакомых, которые похоронили за этот год своих родителей пожилых просто потому, что не выдерживают их сердца. Не выдерживают… Я стояла в очереди за свидетельством о смерти мамы. В тот день я была 246-я в очереди. Такого никогда не было. Когда стояла в очередь за документами на умершего отца, была уже 312-я…», - рассказала Rus.Postimees жительница Харькова и волонтер Анна Гин, которая остается в городе, с первых дней войны оказавшегося на передовой.