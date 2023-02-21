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«Путин – не Гитлер. Путин – это Путин». Как мы привыкаем к войне

Эксперты о проблемах утраты интереса людей к новостям о войне
, журналист
«Путин – не Гитлер. Путин – это Путин». Как мы привыкаем к войне
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Путин впервые за 23 года своей власти поздравил россиян с новым годом в стилистике лидеров Северной Кореи - в окружении людей в военной форме.
Путин впервые за 23 года своей власти поздравил россиян с новым годом в стилистике лидеров Северной Кореи - в окружении людей в военной форме. Фото: AP

Количество гражданских жертв войны в Украине, по данным ООН, превысило 19 тысяч человек. Это только те, кого смогли идентифицировать. Невероятно, но факт: новости о жертвах среди мирных жителей практически не вызывают читательского интереса. Rus.Postimees попытался осмыслить, почему люди привыкают к ужасу войны, утрачивая к ней интерес, и надо ли что-то с этим делать.

​Материал публикуется в рамках серии Rus.Postimees «Год войны».

Страшные цифры

Количество подтвержденных жертв среди мирного населения Украины за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения российской армии приблизилось к 19 000 человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публикует эту печальную статистику.

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 12 февраля 2023 года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения в стране: 7 199 убитых и 11 756 раненых», - сказано в последнем сообщении, которое было опубликовано 13 февраля.

Весь этот год УВКПЧ ООН в каждой своей новой сводке отмечает, что «фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения». О том, что в одном только Мариуполе, который был фактически стерт с лица земли, погибли многие тысячи мирных жителей, неоднократно заявляли и украинские власти, и международные организации, но после оккупации региона достоверных данных о потерях там до сих пор нет.

В конце января начальник штаба обороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен оценил потери среди гражданского населения Украины в 30 000 человек убитыми.

«Украинские [военные] потери, вероятно, составляют более 100 тысяч человек убитыми или ранеными. Кроме того, в Украине погибло около 30 тысяч мирных жителей в этой страшной войне», - утверждал норвежский генерал.

Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, около 20 получили ранения.
Похороны трехмесячной Киры, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы в Одессе, 27 апреля 2022 года. В результате ракетного удара России по Одессе 23 апреля погибли восемь человек, около 20 получили ранения. Фото: EPA/STEPAN FRANKO

При этом беженцем стал каждый третий гражданин 44-миллионной страны. С 24 февраля 2022 года из Украины в соседние страны выехало более 17,1 млн человек. В обратном направлении границы Украины пересекли 9 млн граждан. В странах ЕС остаются около 8 миллионов украинцев.

Rus.Postimees регулярно публикует новые данные о масштабах гуманитарной катастрофы Украины и количестве жертв среди безоружных людей. К сожалению, приходится констатировать, что каждую следующую новость читает все меньше и меньше пользователей. Официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел в конце 2022 года в интервью Rus.Postimees воздержалась от оценок масштабов привыкания людей, которые смотрят на эту кошмарную войну со стороны.

«Трудно спекулировать от имени других людей. Это вопрос индивидуальных субъективных ощущений», - дипломатично отвечала госпожа Троссел накануне 300-го дня войны в декабре 2022 года на вопрос о привыкании обывателей на Западе к страшным новостям о гражданских жертвах.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел.
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Троссел. Фото: скриншот YouTube / UN

Смерть не только от оружия

Регулярные напоминания ООН, что жертв среди гражданского населения больше, чем говорят сухие цифры, подтверждают наши собеседники на местах. Впрочем, чтобы понимать, что люди погибают отнюдь не только от пуль, снарядов, бомб, мин, осколков, прикладов автоматов и разрушающихся построек, не нужно быть экспертом, да и свидетельства очевидцев не обязательны. Люди погибают от отсутствия света в больницах и жилых домах, которые не отапливаются после разрушения гражданской инфраструктуры. Люди уходят из жизни просто потому, что человеческий организм не способен справлять с теми психическими и физическими нагрузками, которые принесла война в мирные города, поселки и деревни Украины.

«Летом 2022 года были дичайшие обстрелы Харькова. У мамы случился инсульт, а она была живчиком и закручивала банки за три дня до начала войны… Мы сразу доставили ее ко врачу, но инсульт был слишком обширным. Не спасли. А папа просто не захотел без нее жить. Он так и ушел без диагноза. После ее похорон он слег и все через несколько недель просто растаял. И те цифры жертв среди обычных людей, которые есть, не говорят о масштабе горя. Старики уходят, извините за сравнение, просто пачками. У меня огромное количество знакомых, которые похоронили за этот год своих родителей пожилых просто потому, что не выдерживают их сердца. Не выдерживают… Я стояла в очереди за свидетельством о смерти мамы. В тот день я была 246-я в очереди. Такого никогда не было. Когда стояла в очередь за документами на умершего отца, была уже 312-я…», - рассказала Rus.Postimees жительница Харькова и волонтер Анна Гин, которая остается в городе, с первых дней войны оказавшегося на передовой.

Похороны в Буче, Украина, 3 октября 2022 года.
Похороны в Буче, Украина, 3 октября 2022 года. Фото: Sergei Supinsky / AFP

Читайте интервью с Анной Гин целиком на Rus.Postimees в пятницу, 24 февраля.

«Это для того, чтобы поохать»

Феномен привыкания к войне и игнорирования свидетельств нового геноцида на карте Европы в разговорах с Rus.Postimees осмыслили самые разные неравнодушные к последствиям развязанной войны эксперты. Бывший депутат Госдумы РФ и человек, который, по его собственному признанию, смог «переболеть фашизмом», работая на самых разных сильных «русского мира», Александр Невзоров, уверен, что злого умысла в привыкании обывателей к войне искать не нужно.

«Во-первых, всегда страдания другого народа мало беспокоят все остальные народы. Это для того, чтобы поохать. Да, в любом народе есть одиночки, которые воспринимают это на свой счет и действительно начинают скорбеть, сопереживать. Но таких очень мало. При этом в Европе я вижу много людей, которые при слове "Украина", "Днепр", "Мариуполь" не могут сдержать слез. Сейчас, может быть, чуть-чуть это утихло. Но первые месяцы войны это было совершенно поразительным, - отмечал в интервью нам Невзоров. - А в России это просто никого не интересует. Потому что Россия ко всему относится с позиции своего расизма, с позиции великорусского шовинизма. Она ведь действительно считает, что она имеет какое-то мистическое, волшебное право убивать, оккупировать, грабить, бомбить. Она искренне убеждена в том, что она решила судьбы человечества».

Россияне остаются россиянами

Привыкание к войне не со стороны Запада, а с противоположной, там, где заканчиваются восточные границы Украины, продолжает фиксировать сравнительно независимая от Кремля социология «Левада-центра». Весной 2022 года, через несколько месяцев после ввода войск, могло показаться, что рядовой россиян прозревает, и пропаганда Кремля утрачивает навык промывания мозгов на фоне ада войны и небывалых для российской армии потерь. Если в марте 2022 года за войну выступал 81% россиян, то в апреле - 74%. Впрочем, «позитивный тренд» был недолгим и в следующий раз снова временно его смогла поколебать лишь мобилизация, рассказал Rus.Postimees директор «Левада-центра» Денис Волков.

«Привыкание, или адаптация, были заметны с мая 2022 года, когда люди в РФ успокоились и на военные действия стали обращать меньше внимания. Вплоть до конца сентября было очень отстраненное наблюдение. Потом была мобилизация. Шок, страх, волнение. Непонятно, кого призовут. Но когда власти прояснили критерии, кто-то получил бронь, кто-то уехал из страны, где-то в ноябре-январе настроения вернулись на прежние показатели. Все показатели говорили примерно одно и то же: люди отстраняются от того, что в Украине происходит. И дальше был постоянный прирост количества тех, кто считает, что события в Украине продлятся долго. Этот показатель за год вырос больше, чем вдвое. Важный показатель того, что люди свыкаются», - напоминает Денис Волков о константе про то, что «ко всему привыкает русский человек».

О том, как менялись настроения россиян на фоне войны в 2022 году, Денис Волков подробно рассказывал Rus.Postimees в конце прошлого года.

Мобилизованный россиянин прощаются с родственниками, отправляясь с призывного пункта в Санкт-Петербурге, 27 сентября 2022 года.
Мобилизованный россиянин прощаются с родственниками, отправляясь с призывного пункта в Санкт-Петербурге, 27 сентября 2022 года. Фото: AFP

Весной 2022 года тот же «Левада-центр» удивил многих констатацией того факта, что каждый третий россиянин заявил о персональной ответственности за эту войну. Но роста этой цифры в дальнейшем не произошло. И вообще она не про совесть, объяснил нам Волков.

«Треть тех, кто говорит о персональной ответственности, это более-менее постоянная цифра весь год. Она соотносится с количеством людей, которые в принципе чувствуют ответственность за свою страну. Одни и те же люди, которые чуть более активно, чем остальные граждане, разбираются в происходящем. Думаю, что она и не может особо расти, потому что она связана скорее не с ситуацией на фронтах, а базовыми представлениями о том, что есть демократия», - говорит о другой форме привыкания к войне Волков.

Впрочем, шеф «Левада-центра» отмечает, что доля тех, кто выступает в РФ за переговоры, с конца 2022 года превышает долю тех, кто выступает за продолжение войны. И это можно считать показателем усталости от войны, считает Волков.

Занимательная политология

Данные социологов политологически оценивает журналист Сергей Шелин, который много лет анализировал внутреннюю политику Кремля, но был вынужден покинуть Россию в 2022 году. Эксперт возвращает нас к растущему равнодушию западных обществ.

«Несомненно, я тоже вижу привыкание к войне по самым разным предметам. Но оно пока что не конвертируется в ослабление готовности поддерживать Украину. На войну смотрят, как на плохую погоду. Надо ее пережить. Каким способом? Помогая той стороне, которую они считают правой. Поэтому нет признаков того, что общественное мнение на Западе отвернулось и требует сейчас уменьшить военную помощь. Люди просто меньше интересуются этим. Но им совершенно очевидно, что надо поддерживать эту сторону», - говорил Шелин Rus.Postimees после осознания того факта, что военные расходы Киева на 2023 год превысят траты Москвы на войну.

Другой специалист по русской реальности, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов, указывает на уроки истории, которые показывают, что вера в бесконечное привыкание жителей России к любому безумию властей ошибочна.

ОМОН задерживает демонстранта во время акции протеста против мобилизации в Москве, Россия, среда, 21 сентября 2022 года.
ОМОН задерживает демонстранта во время акции протеста против мобилизации в Москве, Россия, среда, 21 сентября 2022 года. Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

«Если эту мысль [привыкание россиян к войне] рассматривать в сиюминутном срезе, то она абсолютно справедлива. И действительно, нет ни одного серьезного фактора, указывающего на то, что россияне не стерпят новую крупную ставку Путина. Но, как только ты берешь эту мысль в историческом срезе, то видишь, что Россия 300 лет терпела династию Романовых, а потом вдруг сдула ее дичайшим совершенно образом. Россия терпела и 70 лет советской власти… И кажется, что вот эти переломы в России все время происходят вроде как на пустом месте. Но в момент перелома хребет ломается мгновенно, костей не соберешь, и никто не понимает вообще, что случилось. На протяжении последних 100 лет мы видели дважды, как из ничего, из этого "абсолютного терпения" рождалось абсолютное нетерпение и уничтожали все с тем же зверством, с которым создавали. Так что для меня главным ответом является исторический опыт», - говорил в интервью Rus.Postimees Владимир Пастухов.

Взгляд психолога

Бывший российский профессор, психолог Олег Хухлаев, который покинул РФ из-за войны, рассказал нам, что привыкание к ужасу, как ни странно, является нормальным для человека состоянием.

«Было бы удивительно, если бы этого привыкания не было. И вряд ли его могло не быть в принципе, потому что привыкание - это такая фундаментальная способность человеческого бытия, человеческого организма - адаптироваться к условиям внешней среды. Человек ведь очень адаптивное животное. Собственно говоря, благодаря этому он и поднялся по эволюционной лестнице. Люди адаптируются к жизни на зоне и ее законам, прямо скажем, не являющимися верхом гуманизма и просветительства, как адаптировались немцы к жизни в фашистской Германии», - сбивает пафос этого нашего сюжета психолог Хухлаев.

«А дальше все зависит от конкретного человека. От его способности делать усилия над собой. Я не могу не читать новости. И я сам специально усилием воли заставляю себя читать ту же "Медузу" несколько раз в день. Но я не могу читать все, иначе можно кукухой поехать. А дальше идет профессиональное. Как мне говорила одна знакомая: у меня нет привилегии это не читать. И я не могу не читать. А куча знакомых, которые антивоенно настроены, говорят, что не могут это читать. И это тоже нормально», - говорит Rus.Postimees о разнице подхода к работе с информацией у разных ее потребителей практикующий психолог.

Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: © UNICEF / UN0605553 / Remp

Люди привыкают к войне еще и потому, что уходит эффект новизны.

«Сегодня уже никого не удивляют новости о бедах народа Афганистана, где снова что-то взорвали. А если, например, взорвут чего-нибудь в условной Гренландии, предположим, несмотря на то, что это тоже далеко, очевидно, это будет интересней. Банальный эффект новизны», - продолжает раскрывать секреты психики человека Хухлаев.

И крайне важный фактор привыкания - защитная реакция.

«Когда ты узнаешь о гибели людей, тебе больно. Это называется эмпатия. И эта боль - неприятное ощущение. Что с этим делать? Одни будут помогать беженцам, другие пойдут на демонстрацию, третьи нажрутся в хлам. А если ты не знаешь, что с этим делать, если этому нет выхода в какое-то действие, то это очень травматично для человека. И люди начинают этого знания избегать», - не делит людей на плохих и хороших наш собеседник, ведь постоянное погружение в драматическую реальность приводит многих людей к выгоранию, которое ведет к обесцениванию прежних норм.

«Единственнй вариант – вырубить эмоции. Вырубил, и уже не больно. Но это приводит к тому, что в следующий раз люди буду легче переживать еще более кошмарные события. Тем не менее, есть и прогресс. Да, ужас Холокоста не отменил геноциды, которые продолжаются везде. Однако сам факт признания того, что это ужас и что такого быть не должно, это в метафизическом смысле уже движение вперед», - верит эксперт.

«Да, мы ходим по кругу. Но я далек от того, чтобы все валить в одну кучу, и называть Путина - Гитлером. Нет, Путин не Гитлер. Путин - это Путин. А за Украину больно тем, кто воспринимает эту страну, как часть себя, идентифицирует себя с ней. И таких людей огромное количество. Достучаться до остальных людей можно, если удастся сделать так, чтобы они могли примерить описываемые ситуации на себя, а это лучше всего делать через конкретные живые примеры конкретных людей», - уверен Олег Хухлаев.

Прищур мастодонта

Одна из создательниц вышеупомянутого издания Meduza и его генеральный директор Галина Тимченко, сказала Rus.Postimees, что не может назвать изменения в реакциях читателей ее издания «привыканием».

«Мы не можем это назвать привыканием. Это скорее усталость от войны. Каждый месяц мы с главным редактором пишем нашим читателям письмо. Пару месяцев назад мы спросили их об этом - в ответ мы получили больше 600 писем, почти в каждом из которых было именно о том, что люди очень устали от ужасных новостей. Конечно, в первую очередь речь идет о военных сводках. Вместе с тем, говорить о тотальном снижении интереса мы не можем - несмотря на то, что "Медуза" заблокирована в России, мы видим статистику, в частности, по платформам. Охваты военных сообщений в Telegram-канале, Instagram по-прежнему высокие», - рассказала Тимченко.

Украинский танк Т-72 маневрирует среди деревьев в Донецкой области, восток Украины, 18 января 2023 года. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Великобритания направит Украине 14 собственных танков Challenger 2.
Украинский танк Т-72 маневрирует среди деревьев в Донецкой области, восток Украины, 18 января 2023 года. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Великобритания направит Украине 14 собственных танков Challenger 2. Фото: EPA/OLEG PETRASYUK

Многолетний медиаменеджер солидарна с психологом, что лучший путь к сердцам тех, кто по разным причинам отворачивается от правды войны – это живые истории конкретных людей, но эта работа сегодня крайне опасна, пусть этого и не осознают многие вне РФ.

«Что делать? Искать героев, а не новостные поводы. Рассказывать истории про людей, а не про события только. Но, к сожалению, это довольно трудно, особенно в условиях военной цензуры и репрессий, когда любое антивоенное высказывание в России может стать фатальным - от административного штрафа до уголовного дела и тюремного срока. А сроки сейчас огромные - муниципальный депутат Андрей Горинов получил семь лет только за то, что высказался против детского военизированного праздника», - напоминает Тимченко о тотальной полицейской цензуре внутри России.

Но при этом есть вечные темы, которые позволяют держать внимание читателя, вне зависимости ни от чего.

«Стоит стараться все же не забывать, что в мире происходит не только война: есть научные открытия, есть культурные инициативы, есть простые человеческие истории. Безусловно, война была и остается главной темой, и иначе не может быть. Однако в мире всегда найдется что-то хорошее, и наше дело не забывать рассказывать об этом», - добавила издатель Meduza Галина Тимченко важную подсказу о том, как делать непростые отношения независимых медиа и их читателей более дружественными.

P.S. Rus.Postimees продолжит регулярно публиковать материалы о том, как меняются официальные данные о подтвержденных жертвах этой войны.

«Эти цифры важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам. Война должна прекратиться сейчас», - говорила нам ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел. И с ней сложно спорить, если воспринимать Украину как часть себя.

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