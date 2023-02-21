Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило страшные цифры этой войны. Подтверждается 8006 погибших и 13 287 раненых среди гражданского населения. Глава этого ведомства требует прекратить войну «сейчас же». Путин рассказывает, что «фронт проходит через сердца» россиян.
Материал публикуется в рамках серии Rus.Postimees «Год войны».
Подробные графики ⟩ Впервые обнародованы данные о количестве гражданских жертв войны среди россиян
Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило страшные цифры этой войны. Подтверждается 8006 погибших и 13 287 раненых среди гражданского населения. Глава этого ведомства требует прекратить войну «сейчас же». Путин рассказывает, что «фронт проходит через сердца» россиян.
«C 24 февраля 2022 года, с момента начала широкомасштабного вооруженного нападения Российской Федерации и до 15 февраля 2023 года УВКПЧ ООН зафиксировало 21 293 случая гибели или ранения гражданских лиц в 1141 населенном пункте Украины, включая 8006 погибших и 13 287 раненых», - сказано в докладе ведомства Фолькера Тюрка, который опубликован на сайте этого подразделения всемирной организации 21 февраля.
Таким образом за неполный месяц с конца января количество гражданских жертв Украины выросло сразу на 2 636 человек. С момента публикации сводки УВКПЧ 31 января подтверждается убийство еще 896 мирных граждан.
«Реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц является значительно большим, поскольку многие сообщения о предполагаемых случаях гибели или ранения гражданских лиц из некоторых мест все еще ожидают подтверждения. К таким населенным пунктам относятся Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область)», - вновь отмечают правозащитники ООН.
Сегодня, впервые с начала войны 24 февраля 2022 года, ООН сообщила о жертвах среди мирного населения на полуострове Крым и в регионах РФ.
«УВКПЧ ООН также получило информацию о 21 случае гибели или ранения гражданских лиц, включая 6 погибших (5 мужчин и 1 женщина) и 15 раненых (2 детей и 13 взрослых, пол которых пока не удалось установить), на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, оккупированных Российской Федерацией», - сказано в докладе.
Отдельно в ООН отчитались о доступных им данных по потерям среди гражданского населения РФ вне границ Украины 1991 года.
«В УВКПЧ ООН также получило информацию в отношении 160 случаев гибели или ранения гражданских лиц, включая 30 погибших (15 мужчин, 13 женщин и 2 мальчика) и 130 раненых (38 мужчин, 26 женщин, 7 мальчиков, 2 девочки, а также 3 ребенка и 54 взрослых, пол которых пока не удалось установить), на территории Российской Федерации», - сказано в большом докладе правозащитников всемирной организации.
УВКПЧ ООН публикует карту жертв среди гражданского населения по областям Украины, из которой видно, что за минувший год максимальное количество убитых и раненых мирных жителей зафиксировано в Донецкой области: 3810 убитых и 6622 раненых.
Максимальное количество жертв среди гражданских отмечено в первые недели после вторжения российской армии. ООН подтверждает убийства в марте 2022 года 3918 человек и ранения еще 2967 мирных жителей.
Больше 90% убитых и раненых – жертвы применения оружия взрывного действия с большой зоной поражения.
«84,2% из них были зафиксированы на территории, которая контролировалась правительством на момент, когда случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место, а 15,8 % – на территории, оккупированной РФ на момент, когда случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место», - уточняет УВКПЧ соотношение жертв с разных сторон фронта.
В результате срабатывания мин или неразорвавшихся во время атак боеприпасов за минувший год погибли 219 человек (среди них 18 детей) и были ранены 413 гражданских лиц (в том числе 63 ребенка).
Впервые ООН отчиталась о жертвах среди мирных жителей в результате ракетных ударов России по объектам критической и гражданской инфраструктуры, которые начались в октябре 2022 года после известного теракта на Крымском мосту.
«С 10 октября 2022 года Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов с использованием крылатых и баллистических ракет, ракет класса "земля-воздух" по наземным целям, и барражирующих боеприпасов по объектам критической инфраструктуры, в частности энергетическим объектам, на территории Украины. По состоянию на 15 февраля 2023 года в результате этих ударов погибло по меньшей мере 116 гражданских лиц и было ранено по меньшей мере 393, что составило 18,9 % от общего числа жертв среди гражданских лиц в результате применения оружия взрывного действия с большой зоной поражения на территории, контролируемой Правительством, с 10 октября 2022 года», - констатируют в ООН.
Россия ранее неоднократно заявляла, что не наносит удары по мирным жителям.
Официальная риторика Кремля о причинах нападения на Украину – «защита населения Донбасса».
График ООН фиксирует, что в 2022 году в Украине погибло 477 детей, 905 несовершеннолетних были ранены. При этом за восемь лет с момента начала Кремлем гибридной войны на Донбассе в 2014 году, суммарно погибли 152 ребенка, 406 несовершеннолетних были ранены.
«Эти цифры, которые мы публикуем сегодня, раскрывают потери и страдания, причиненные людям с начала вооруженного нападения России 24 февраля прошлого года; страдания я увидел воочию, когда в декабре посетил Украину. И наши данные - это только верхушка айсберга. Потери мирных жителей невыносимы. Из-за нехватки электричества и воды в холодные зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома», - комментирует данные Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Тюрк отметил, что мужчины составляют 61,1% жертв среди гражданского населения, а женщины - 39,9%.
«Эта бессмысленная война прокатилась по всему миру. В результате более высокие цены на продукты питания и топливо усугубили нищету в глобальном масштабе, особенно среди тех, кто и без того был наиболее уязвимым. Эта война, которая является вопиющим оскорблением Устава ООН и всего свода международного права, созданного для защиты людей во всем мире, и ее огромные человеческие жертвы должны быть прекращены сейчас же», - заявил господин Тюрк.
Ранее во вторник в ходе своего послания депутатам и сенаторам российского парламента президент РФ Путин полтора часа повторял, что действия России были вынужденными, а в этой войне виноват не он, а коллективный Запад.
«И здесь хочу сказать о характере нашего народа: его всегда отличали щедрость, широта души, милосердие и сострадание, и Россия как страна в полной мере отражает в себе эти черты. Мы умеем дружить, держать слово, никого не подведём и всегда поддержим в трудной ситуации, не раздумывая приходим на помощь тем, кто попал в беду, - в частности, произнес вслух человек, который лично руководит этой войной. - Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. У бойцов есть понимание, за что они сражаются».
В конце 2022 года господин Тюрк отмечал, что в настоящее время у мирового сообщества нет механизма привлечения Владимира Путина к персональной ответственности за содеянное и происходящее. Официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел в интервью Rus.Postimees подробно рассказывала о том, как собираются эти страшные цифры ООН и для чего они будут нужны в будущем.
Генпрокуратура Украины в конце 2022 года сообщала о множестве зафиксированных фактов геноцида в Украине. Трибунал по военным преступлениям России может появиться к лету 2023 года, заявила в конце января 2023 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Ранее Rus.Postimees попытался проанализировать, почему общества разных стран мира привыкают к самой масштабной войне Европы с момента окончания Второй мировой. Читайте наш лонгрид из серии «Год войны» - «Путин – не Гитлер. Путин – это Путин». Как мы привыкаем к войне.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 363 дня.