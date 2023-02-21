Подробные графики ⟩ Впервые обнародованы данные о количестве гражданских жертв войны среди россиян

Похороны мобилизованных, которые погибли в результате ракетного удара ВСУ в Макеевке под Донецком в новогоднюю ночь, Самара, Россия, январь 2023. Фото: скриншот YouTube / Новая Газета

УВКПЧ ООН публикует карту жертв среди гражданского населения по областям Украины, из которой видно, что за минувший год максимальное количество убитых и раненых мирных жителей зафиксировано в Донецкой области: 3810 убитых и 6622 раненых.

Карта Украины с указанием количества подтвержденных случаев убийств и ранений мирных жителей в результате действия военных по отдельным регионам страны, февраль 2023 года. Фото: сайт Верховного Управления ООН по правам человека ohchr.org

Максимальное количество жертв среди гражданских отмечено в первые недели после вторжения российской армии. ООН подтверждает убийства в марте 2022 года 3918 человек и ранения еще 2967 мирных жителей.

Данные о жертвах среди гражданского населения Украины в 2022-2023 годах по месяцам, февраль 2023 года. Фото: сайт Верховного Управления ООН по правам человека ohchr.org

Больше 90% убитых и раненых – жертвы применения оружия взрывного действия с большой зоной поражения.

«84,2% из них были зафиксированы на территории, которая контролировалась правительством на момент, когда случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место, а 15,8 % – на территории, оккупированной РФ на момент, когда случаи гибели или ранения гражданских лиц имели место», - уточняет УВКПЧ соотношение жертв с разных сторон фронта.

Гражданские жертвы Украины в 2022-2023 годах по типу оружия широкого радиуса действия, февраль 2023 года. Фото: сайт Верховного Управления ООН по правам человека ohchr.org

В результате срабатывания мин или неразорвавшихся во время атак боеприпасов за минувший год погибли 219 человек (среди них 18 детей) и были ранены 413 гражданских лиц (в том числе 63 ребенка).

Впервые ООН отчиталась о жертвах среди мирных жителей в результате ракетных ударов России по объектам критической и гражданской инфраструктуры, которые начались в октябре 2022 года после известного теракта на Крымском мосту.