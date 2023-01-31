Правозащитники ООН подтверждают еще больше сорока убийств мирных жителей в Украине. За минувшую неделю удалось идентифицировать пол двух ранее убитых детей.
Сорок два убитых и сто тридцать два раненых мирных жителя Украины за неделю
«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 29 января 2023 года, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 657 жертв среди гражданского населения в стране: 7 110 убитых и 11 547 раненых», - сказано в последней сводке ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Таким образом, за неделю с предыдущей публикации этих страшных цифр войны УВКПЧ подтверждает убийство еще 42 мирных жителей и ранение 132 человек.
«Всего убито 7110 человек (2819 мужчин, 1905 женщин, 180 девочек и 225 мальчиков, а также 33 ребенка и 1948 взрослых, пол которых пока неизвестен). Всего ранено 11 547 человек (2 539 мужчин, 1 804 женщины, 242 девочки и 334 мальчика, а также 266 детей и 6 362 взрослых, пол которых пока неизвестен)», - уточняют в УВКПЧ.
Неделю назад эксперты сообщали о 223 убитых мальчиках и 33 детях, чей пол невозможно идентифицировать. Сейчас количество убитых детей, чей пол неизвестен, сократилось до 31 ребенка, а число подтвержденных смертей мальчиков выросло до 225.
С начала 2023 года были убиты 170 человек, включая 8 детей. За первые четыре недели нового года ранены 506 мирных жителей Украины, включая 33 ребенка. Подавляющее число жертв января (95%), как и в последние несколько месяцев, погибли и пострадали от применения взрывного оружия широкого действия (161 убитый и 481 раненый). Каждая двадцатая жертва января (5%) – погибла, или была ранены в результате срабатывания мин (9 убитых и 25 раненых).
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», - снова отмечается в сводке.
В июне 2022 года ООН подтверждала 10 000 жертв. В начале сентября страшная цифра приблизилась к 14 000. К концу октября число жертв среди мирного населения выросло до 16 000 человек. 17 000 жертв подтверждалось уже в конце ноября. 10 января 2023 года количество гражданских жертв превысило 18 000 человек.
«Война должна прекратиться сейчас, - говорила в интервью Rus.Postimees о том, для чего нужны эти данные ООН, официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел. - Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам».
Феномен отсутствия читательского интереса к новостям с этими данными ООН публицист Александр Невзоров объясняет человеческой психологией.
«Всегда страдания другого народа мало беспокоит все остальные народы. Это для того, чтобы поохать. Да, в любом народе есть одиночки, которые воспринимают это на свой счет и действительно начинают скорбеть, сопереживать. Но таких очень мало. При этом в Европе я вижу много людей, которые при слове «Украина», «Днепр», «Мариуполь» не могут сдержать слез. Сейчас, может быть, чуть-чуть это утихло. Но первые месяцы войны это было совершенно поразительным. А в России это просто никого не интересует. Потому что Россия ко всему относится с позиции своего расизма, с позиции великорусского шовинизма», - сказал Невзоров в большом интервью Rus.Postimees.
В конце 2022 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признал, что в настоящий момент перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».
Генпрокуратура Украины ранее сообщала о множестве зафиксированных фактов геноцида в Украине. Трибунал по военным преступлениям России может появиться к лету 2023 года, заявила на минувшей неделе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 342 дня.
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