За минувшую неделю жертв среди мирного населения Украины стало больше на 125 человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило страшные цифры войны.
Сто двадцать пять жертв за неделю. ООН обновила статистику гражданских жертв путинской войны.
«С 24 февраля 2022 г., когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 22 января 2023 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 483 жертвы среди гражданского населения в стране: 7 068 убитых и 11 415 раненых», - сказано в сводке ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, которая опубликована 23 января.
Таким образом за минувшие семь дней с момента публикации предыдущей сводки сотрудники ООН подтверждают еще 125 жертв среди мирного населения Украины.
Среди убитых - 2800 мужчин, 1895 женщин, 180 девочек и 223 мальчика, а также 35 детей и 1935 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 2 504 мужчины, 1 779 женщин, 241 девочка и 330 мальчиков, а также 267 детей и 6 294 взрослых, пол которых пока неизвестен.
«УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», - снова отмечают в УВКПЧ.
Только в январе 2023 года ООН подтверждает уже 504 жертвы среди гражданских лиц: 132 убитых (48 мужчин, 36 женщин, 4 девочки, 4 мальчика, а также 40 взрослых, пол которых пока неизвестен), 372 раненых (112 мужчин, 53 женщины, 7 девочек, 8 мальчиков, а также 13 детей и 179 взрослых, пол которых пока неизвестен).
6% жертв этого января – погибли, или были ранены в результате срабатывания мин. Все остальные – жертвы применения оружия широкого действия.
«Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений, - уточняла ранее в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел. - Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам. Война должна прекратиться сейчас».
Феномен отсутствия читательского интереса к этим новостям ООН публицист Александр Невзоров объясняет человеческой психологией.
«Всегда страдания другого народа мало беспокоит все остальные народы. Это для того, чтобы поохать. Да, в любом народе есть одиночки, которые воспринимают это на свой счет и действительно начинают скорбеть, сопереживать. Но таких очень мало. При этом в Европе я вижу много людей, которые при слове «Украина», «Днепр», «Мариуполь» не могут сдержать слез. Сейчас, может быть, чуть-чуть это утихло. Но первые месяцы войны это было совершенно поразительным. А в России это просто никого не интересует. Потому что Россия ко всему относится с позиции своего расизма, с позиции великорусского шовинизма», - сказал Невзоров в большом интервью Rus.Postimees.
В конце 2022 года Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признал, что в настоящий момент перспектива привлечь Владимира Путина к ответственности за военные преступления ВС РФ в Украине после его приказов «кажется нереалистичной».
Генпрокуратура Украины ранее сообщала о множестве зафиксированных фактов геноцида в Украине. В декабре стало известно, что Франция подключается к созданию специального трибунала по военным преступлениям ВС РФ в Украине.
«Мы должны найти способ продвинуться вперед с созданием специального трибунала по военным преступлениям», - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас («Партия реформ») 12 января во время встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 333 дня.