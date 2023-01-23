Сто двадцать пять жертв за неделю. ООН обновила статистику гражданских жертв путинской войны.

«Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений, - уточняла ранее в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел. - Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам. Война должна прекратиться сейчас».



Феномен отсутствия читательского интереса к этим новостям ООН публицист Александр Невзоров объясняет человеческой психологией.



«Всегда страдания другого народа мало беспокоит все остальные народы. Это для того, чтобы поохать. Да, в любом народе есть одиночки, которые воспринимают это на свой счет и действительно начинают скорбеть, сопереживать. Но таких очень мало. При этом в Европе я вижу много людей, которые при слове «Украина», «Днепр», «Мариуполь» не могут сдержать слез. Сейчас, может быть, чуть-чуть это утихло. Но первые месяцы войны это было совершенно поразительным. А в России это просто никого не интересует. Потому что Россия ко всему относится с позиции своего расизма, с позиции великорусского шовинизма», - сказал Невзоров в большом интервью Rus.Postimees.