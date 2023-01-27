Трибунал по военным преступлениям России может появиться к лету

О том, что над проработкой международного трибунала по военным преступлениям Российской Федерации, совершаемым в Украине, работает не только Париж, но и другие страны «большой семерки», заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Мы упорно работаем над этим с нашими партнерами из G7 и Украины, мы работаем над разнообразными моделями. Я бы хотела, чтобы мы пришли [к решению] к годовщине [вторжения] – примерно в феврале. Но это может занять еще несколько месяцев. Однако к лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился», – цитирует «Голос Америки» ответ Нуланд на вопрос сенатора-демократа из штата Мэриленд Бена Кардина.

Сенатор Кардин указывал заместителю Энтони Блинкена на то, что сейчас международному сообществу важно знать, что привлечение к ответственности в рамках международного механизма, «например, как Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны», состоится.

Виктория Нуланд уточнила, что необходимая работа ведется и по созданию правовых механизмов, и по сбору доказательств.

Виктория Нуланд в марте 2022 года. Фото: Kevin Dietsch / AFP

Ранее в интервью Rus.Postimees официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел рассказала, что данные о количестве жертв среди мирного населения Украины, которые верифицирует этот орган всемирной организации, в том числе нужны для привлечения виновных к ответственности.