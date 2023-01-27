Вашингтон заявил, что консультации на уровне G7 о том, как именно может выглядеть военный трибунал по преступлениям Кремля в Украине, еще продолжаются, но к лету механизм должен появиться.
Трибунал по военным преступлениям России может появиться к лету
О том, что над проработкой международного трибунала по военным преступлениям Российской Федерации, совершаемым в Украине, работает не только Париж, но и другие страны «большой семерки», заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
«Мы упорно работаем над этим с нашими партнерами из G7 и Украины, мы работаем над разнообразными моделями. Я бы хотела, чтобы мы пришли [к решению] к годовщине [вторжения] – примерно в феврале. Но это может занять еще несколько месяцев. Однако к лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился», – цитирует «Голос Америки» ответ Нуланд на вопрос сенатора-демократа из штата Мэриленд Бена Кардина.
Сенатор Кардин указывал заместителю Энтони Блинкена на то, что сейчас международному сообществу важно знать, что привлечение к ответственности в рамках международного механизма, «например, как Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны», состоится.
Виктория Нуланд уточнила, что необходимая работа ведется и по созданию правовых механизмов, и по сбору доказательств.
Ранее в интервью Rus.Postimees официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел рассказала, что данные о количестве жертв среди мирного населения Украины, которые верифицирует этот орган всемирной организации, в том числе нужны для привлечения виновных к ответственности.
«Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам. Война должна прекратиться сейчас», - говорила Троссел в декабре, когда УВКПЧ ООН подтверждало 17 595 жертв среди мирного населения Украины.
По данным на 23 января подтверждается уже 18 483 жертвы среди гражданского населения Украины с 24 февраля 2022 года.
В конце 2022 года Генпрокуратура Украины сообщала о нескольких сотнях зафиксированных фактов геноцида.
19 января Европарламент принял резолюцию о необходимости создании спецтрибунала для расследования преступлений, связанных с агрессией России против Украины. Евродепутаты уверены, что за развязанную вонй несет ответственность высшее руководство РФ.
Бывший глава МИД Эстонии, вице-председатель комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт заявил в своем выступлении, что Евросоюз и другие страны, которые продолжают считать международное право важным, должны объединить усилия, чтобы ни одно преступление не осталось незамеченным, а преступник не остался безнаказанным.
Документ единодушно поддержали все евродепутаты от Эстонии, однако на вопросы Rus.Postimees, почему они голосовали «за» и какие практические шаги должны последовать за этой резолюцией, ответили не все.
Ранее о необходимости создания трибунала по преступлениям Москвы в Украине на встрече с премьером Хорватии Андреем Пленковичем заявила премьер Эстонии Кая Каллас («Партия реформ»). Через несколько дней президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что «Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины».
26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала идею создания спецтрибунала для Путина и Лукашенко.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 338 дней.