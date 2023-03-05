Видео ⟩ «Мы все граждане Эстонии, а политики нас разделяют и этим пользуются». Чего ждут от выборов в Нарве?

От оптимизма до пессимизма

В Нарве можно услышать разные настроения. По большей части, люди пришли на выборы с положительными эмоциями. Они надеются, что «выборы продут достойно и в Эстонии все будет хорошо».

Однако встречаются и противоположные мнения. Например, по словам Игоря, он пришел на выборы с пессимизмом, вызванным экономическим положением. «Партии дают много обещаний, а выполняют их очень редко», - сказал он.

У Татьяны также не очень положительное настроение из-за, того, что сейчас, по ее мнению, чувствуется давление русскоязычного населения.

Ожидания схожи

Практически все ждут от этих выборов оправданий надежд и обещаний от избираемых кандидатов. «Народ им верит и ждет от них конструктивных и более человеческих решений. Все мы живем в Эстонии и хотим видеть процветания, мира и добра», - сказала Елена.

С этим мнением согласна и Анастасия: «Просто хочется, чтобы человек, который хочет попасть в Рийгикогу, действительно шел туда за тем, что он предлагал».

По мнению Игоря, главное, чтобы больше смотрели в сторону своего государства, на внутреннюю политику, на экономическую. «Не делили людей по национальному признаку и по взглядам, потому что мы все граждане Эстонии. А политики нас разделяют и этим пользуются», - заявил он.

Изменения есть

По словам Елены, в этом году она увидела большое оживление народа. «Народ идет активно голосовать. Ситуация, которая складывается в нашей стране, заставляет людей быть активными», - отметила она.

С этим соглашается и Лариса, которая считает, что в этом году движение людей более интенсивное.

Ольга сказала, что на этих выборах точно знает, за кого голосовать: «В прошлый раз я не сильно понимала за кого голосовать, а сейчас точно знаю».