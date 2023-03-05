По данным статистики, в Ида-Вирумаа на данный момент самая низкая явка по всей Эстонии. Алексей Серов решил узнать, какие настроения на избирательных участках в Нарве: с каким настроением люди идут на выборы, какие ожидания от них и есть ли какие-то изменения с предыдущими выборами.
Видео ⟩ «Мы все граждане Эстонии, а политики нас разделяют и этим пользуются». Чего ждут от выборов в Нарве?
От оптимизма до пессимизма
В Нарве можно услышать разные настроения. По большей части, люди пришли на выборы с положительными эмоциями. Они надеются, что «выборы продут достойно и в Эстонии все будет хорошо».
Однако встречаются и противоположные мнения. Например, по словам Игоря, он пришел на выборы с пессимизмом, вызванным экономическим положением. «Партии дают много обещаний, а выполняют их очень редко», - сказал он.
У Татьяны также не очень положительное настроение из-за, того, что сейчас, по ее мнению, чувствуется давление русскоязычного населения.
Ожидания схожи
Практически все ждут от этих выборов оправданий надежд и обещаний от избираемых кандидатов. «Народ им верит и ждет от них конструктивных и более человеческих решений. Все мы живем в Эстонии и хотим видеть процветания, мира и добра», - сказала Елена.
С этим мнением согласна и Анастасия: «Просто хочется, чтобы человек, который хочет попасть в Рийгикогу, действительно шел туда за тем, что он предлагал».
По мнению Игоря, главное, чтобы больше смотрели в сторону своего государства, на внутреннюю политику, на экономическую. «Не делили людей по национальному признаку и по взглядам, потому что мы все граждане Эстонии. А политики нас разделяют и этим пользуются», - заявил он.
Изменения есть
По словам Елены, в этом году она увидела большое оживление народа. «Народ идет активно голосовать. Ситуация, которая складывается в нашей стране, заставляет людей быть активными», - отметила она.
С этим соглашается и Лариса, которая считает, что в этом году движение людей более интенсивное.
Ольга сказала, что на этих выборах точно знает, за кого голосовать: «В прошлый раз я не сильно понимала за кого голосовать, а сейчас точно знаю».
Однако другая Ольга считает, что раньше было больше эмоций, праздничного настроения, а сейчас все буднично.