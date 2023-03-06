Начало строительства трамвайной линии в Старый порт откладывается

«Поскольку на этой неделе сохранятся морозы, мы, к сожалению, вынуждены отложить начало строительных работ. Режущие элементы строительной техники работают на водяном охлаждении, жидкость может замерзнуть, и выполнять работы по фрезерованию асфальтового покрытия будет невозможно, - пояснил руководитель проекта AS Merko Ehitus Eesti Тийт Йоости. – Мы начнем работы, как только позволят погодные условия».

К строительству можно будет приступить с улучшением погодных условий, горожане будут оповещены об этом за несколько дней до начала работ.

Хотя в центре города в ближайшее время сохранится обычная организация движения, работа семи автобусных линий с 7 марта будет реорганизована. Автобусы маршрутов № 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68 будут направлены в объезд. На автобусных остановках размещены информационные материалы со схемами движения и описанием временного маршрута. На улице Гонсиори будет закрыта остановка «Кивисилла» в направлении улицы Пронкси.