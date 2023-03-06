Кому достанутся деньги? Левая партия и движение Koos будут делить госфинансирование

На состоявшихся вчера выборах в Рийгикогу союз Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и пророссийского движения Koos получил около 14,5 тысяч голосов, преодолев двухпроцентный барьер. Это означает, что на основании Закона о политических партиях ОЛПЭ будет в течении четырех лет получать финансовую поддержку из государственного бюджета. 30 тысяч евро в год будут выплачиваться равными суммами раз в месяц.

По распределению голосов очевидно, что эти 30 тысяч евро в год - коллективное достижение. Возникает вопрос, каким образом будет распределяться финансирование между ОЛПЭ и движением Айво Петерсона и Олега Иванова.

По словам руководителя ОЛПЭ Игоря Розенфельда, вопрос дележа денег уже обсуждался. «Я им предложил честный раздел, то есть поровну, - сообщил Rus.Postimees Розенфельд. - Я надеюсь, это их устроит. Все-таки список был наш, мы в это дело вложили много времени и сил, мы два года боролись за то, чтобы партию не закрыли, потому что такая опасность была. Мы, честно говоря, боялись, что партии вообще не будет».

Тем не менее партия готова поделиться, поскольку, по оценке Розенфельда, движение Koos «энергично провело кампанию». «На данный момент наше предложение такое, там посмотрим», - резюмировал Розенфельд, в руках которого находится право распределения положенного партии госфинансирования, потому как лидеры Koos в руководящие органы ОЛПЭ не входят.

Rus.Postimees дозвонился до Айво Петерсона, который все еще находится то ли в России, то ли на оккупированных территориях Украины. Как известно, накануне выборов он побывал в Донецке и Мариуполе.

Айво Петерсон в оккупированном Донецке. Фото: Kaader Petersoni Videost

Петерсон, который набрал в Ида-Вирумаа 3969 голосов, сказал, что распределение денег - вопрос будущих переговоров. Пока решений на этот счет не принято. На вопрос, правда ли что Koos предложена половина суммы, он ответил, что пока не готов комментировать распределение долей.