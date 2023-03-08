Итоги выборов в Ида-Вирумаа были предсказуемы, но признаться в этом не хочет никто. Об этом в интервью корреспонденту Rus.Postimees сказал депутат Нарвского горсобрания от партии Eesti 200 Денис Ларченко.
«Жители Ида-Вирумаа выстрелили себе в колено»: Денис Ларченко об итогах выборов на Северо-Востоке
«Общий результат был отчасти предсказуем, но верить в это никто не хотел. По сути, ида-вирусцы сами себе выстрелили в колено. Регион получил всего два мандата [в Рийгикогу] из шести возможных. Это ослабляет шансы Ида-Вирумаа в парламенте на какое-либо реальное лоббирование», - уверен Ларченко.
По мнению политика, на итоги голосования серьезное влияние оказала развязанная Путиным война в Украине и отношение к ней «эстонских» партий.
«Люди стали настороженно относиться к эстонским партиям, чья риторика по отношению к войне была одинаковая. И в данном случае многие люди где-то забоялись за свое будущее», - говорит нарвский политик.
Что касается успехов на востоке Эстонии таких политиков, как Стальнухин и активистов движения Koos, то опасения у Ларченко вызывают лишь новички в политике, но не те, кто может себе позволить называть решения властей Эстонии «фашистскими».
«В ближайшей перспективе это может повлиять исключительно эмоционально. А в долгосрочной перспективе результат Стальнухина меня сильно не пугает. Ввиду его возраста и опыта работы он вряд ли пойдет на следующие выборы. А вот то, что касается Айво Петерсона, то это несколько настораживает. Понятно, что для него это был некий трамплин, он сделал тест-драйв, который успешно прошел. И моя настороженность как раз и заключается в том, что будет в Ида-Вирумаа через два года: политический ландшафт может очень сильно поменяться», - смотрит в недалекое будущее Ларченко.
Комментировать перспективы коалиции депутат Нарвского горсобрания не спешит, как и мэр столицы Ида-Вирумаа Катри Райк.
«Если Евграфов перейдет в статус депутата Рийгикогу, то оппозиция не сможет поставить его мэром. И даже если они захотят сделать какой-то переворот, то им будет необходимо пересматривать свои ресурсы с точки зрения распределения ролей», - полагает представитель Eesti 200.
В конце февраля сообщалось, что председателем горсобрания Нарвы может стать Михаил Стальнухин.
Ранее мэр Нарвы Катри Райк в разговоре с Rus.Postimees выразила надежду, что итоги выборов в Ида-Вирумаа сподвигнут новое праительство Эстонии больше делать для развития этого региона.
«Сейчас самое важное – развитие города. Мы видели на выборах в парламент, что у людей есть сомнения, переживания, боль, протестные голоса. Нужно, чтобы нас не воспринимали как сланцевый регион, который вымирает. Мы - город Эстонии, который достоин развития», - уверена Райк.
Мэр Нарвы также призвала будущее правительство Эстонии пересмотреть подход к Ида-Вирумаа и изучить опыт других стран ЕС по территориям, где проживают национальные меньшинства.
«В других странах ЕС, на тех территориях, где есть компактно-проживающие национальные меньшинства и где на создание социума влияла Вторая мировая война, всегда с ними работают, всегда туда выделяют деньги обратно из госбюджета, из налогов, чтобы обеспечить такие регионы работой, зарплатами, благополучием. Надеюсь, следующая коалиция это понимает», - сказала госпожа Райк корреспонденту Rus.Postimees 7 марта.
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