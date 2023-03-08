«Жители Ида-Вирумаа выстрелили себе в колено»: Денис Ларченко об итогах выборов на Северо-Востоке

«Общий результат был отчасти предсказуем, но верить в это никто не хотел. По сути, ида-вирусцы сами себе выстрелили в колено. Регион получил всего два мандата [в Рийгикогу] из шести возможных. Это ослабляет шансы Ида-Вирумаа в парламенте на какое-либо реальное лоббирование», - уверен Ларченко.

По мнению политика, на итоги голосования серьезное влияние оказала развязанная Путиным война в Украине и отношение к ней «эстонских» партий.

«Люди стали настороженно относиться к эстонским партиям, чья риторика по отношению к войне была одинаковая. И в данном случае многие люди где-то забоялись за свое будущее», - говорит нарвский политик.

Что касается успехов на востоке Эстонии таких политиков, как Стальнухин и активистов движения Koos, то опасения у Ларченко вызывают лишь новички в политике, но не те, кто может себе позволить называть решения властей Эстонии «фашистскими».