NASA планирует осуществить пилотируемый полет вокруг Луны в ноябре следующего года, объявило космическое агентство США во вторник, ссылаясь на проект Artemis 2.
Дата запланирована ⟩ NASA снова отправит людей на Луну
NASA снова отправит людей на Луну
Миссия Artemis 1 оказалась успешной в декабре прошлого года, когда беспилотная космическая капсула NASA Orion благополучно вернулась на Землю после более чем 25 дней пребывания на орбите Луны.
Запуск Artemis 2 запланирован на конец ноября 2024 года. Экипаж из четырех человек облетит вокруг Луны, но не высадится на ней.
NASA объявит состав экипажа Artemis 2 позднее в этом году. На данный момент известно, что один из астронавтов - канадец.
Artemis 3 запланирована примерно через 12 месяцев после полета Artemis 2. Астронавты впервые высадятся на Южном полюсе Луны.