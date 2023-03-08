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Дата запланирована ⟩ NASA снова отправит людей на Луну

NASA снова отправит людей на Луну
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Лунная ракета NASA Artemis I.
Лунная ракета NASA Artemis I. Фото: Nasa/joel Kowsky

NASA планирует осуществить пилотируемый полет вокруг Луны в ноябре следующего года, объявило космическое агентство США во вторник, ссылаясь на проект Artemis 2.

Миссия Artemis 1 оказалась успешной в декабре прошлого года, когда беспилотная космическая капсула NASA Orion благополучно вернулась на Землю после более чем 25 дней пребывания на орбите Луны.

Запуск Artemis 2 запланирован на конец ноября 2024 года. Экипаж из четырех человек облетит вокруг Луны, но не высадится на ней.

NASA объявит состав экипажа Artemis 2 позднее в этом году. На данный момент известно, что один из астронавтов - канадец.

Artemis 3 запланирована примерно через 12 месяцев после полета Artemis 2. Астронавты впервые высадятся на Южном полюсе Луны.

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