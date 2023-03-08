Дата запланирована ⟩ NASA снова отправит людей на Луну

Миссия Artemis 1 оказалась успешной в декабре прошлого года, когда беспилотная космическая капсула NASA Orion благополучно вернулась на Землю после более чем 25 дней пребывания на орбите Луны.

Запуск Artemis 2 запланирован на конец ноября 2024 года. Экипаж из четырех человек облетит вокруг Луны, но не высадится на ней.

NASA объявит состав экипажа Artemis 2 позднее в этом году. На данный момент известно, что один из астронавтов - канадец.