Восьмое марта – день весны и женской красоты, ловушка капиталистов или дань борьбе за равенство?

Я. Л.: Да, в Таллинне не проводятся. Во-первых, погода еще такая, что даже если захочешь, то ничего не проведешь. Во-вторых, все-таки в Таллинне, как и в других центральноевропейских странах, этот праздник имеет скорее больше инерционную силу и т.д. Он все-таки пропитан, я бы сказал, какими-то гендерными стереотипами.

С. М.: Света, ты согласна с этим, что здесь имеет место быть просто разграничение кто мужчина, а кто женщина?

С. К.: Лично я не согласна, потому что я всегда проще относилась к этому празднику. Можно сказать, что я игнорировала его историческое значение. Для меня это ассоциируется с началом весны, с улыбками, с цветами.

С. М.: С другой стороны, все-таки в Эстонии за последние десять лет случилась, в некотором смысле, революция, потому что количество женщин, которые занимают заметные посты, важные позиции в государственном управлении, в бизнесе, их количество возросло. Если я правильно помню, на данный момент мы имеем новоизбранный парламент, который почти на треть состоит из женщин. Светлана, как тебе кажется, нужно ли 8 марта говорить больше о равноправии в зарплатах, в социальных возможностях, в отношении? Потому что, конечно, мужчины в Эстонии занимают чаще и больше важных позиций и статистически имеют более высокие зарплаты.