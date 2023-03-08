Руководитель крупной компании назвала две важные проблемы, которые игнорировались предыдущими правительствами

Глава Ragn-Sells и председатель Союза работодателей Эстонии Кай Реало надеется, что новое правительство не будет брать кредиты для покрытия постоянных расходов. Кроме того, она хотела бы, чтобы законы, касающиеся трудовых договоров, будут модернизированы, и демонизация зеленого поворота прекратится.
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По словам Реало, при нынешних темпах роста экономики и налоговых поступлений следует улучшать бюджетную дисциплину, а не увеличивать долговое или налоговое бремя. «Мы считаем, что кредиты не должны браться с целью увеличения постоянных расходов, но и государственные расходы не должны увеличиваться без четкого плана того, как можно сократить текущие расходы государства», - заявила Реало.