Руководитель крупной компании назвала две важные проблемы, которые игнорировались предыдущими правительствами

По словам Реало, при нынешних темпах роста экономики и налоговых поступлений следует улучшать бюджетную дисциплину, а не увеличивать долговое или налоговое бремя. «Мы считаем, что кредиты не должны браться с целью увеличения постоянных расходов, но и государственные расходы не должны увеличиваться без четкого плана того, как можно сократить текущие расходы государства», - заявила Реало.