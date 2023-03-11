Наверняка многие видели передачу Kuuuurija с переводом на русский язык, рассказывающую о съемной квартире в центре Таллинна, нашпигованной камерами слежения. Клиент, снявший ее, чуть ли не на следующий день решил расторгнуть договор. С передачей можно ознакомиться в повторе. Поэтому подробно пересказывать мы ее не будем, а пойдем дальше: кто же этот арендодатель, который ползал по полу, высматривая царапины на паркете, и пересчитывал в буфете допотопные чашки и тарелки, которые сам же сразу после подписания договора разрешил выбросить.