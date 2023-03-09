По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), обвинения промосковских властей Приднестровья в том, что Киев пытался напасть на местных чиновников в Тирасполе, являются провокацией Кремля.
Для подписчиков
Украина назвала обвинения в терроризме в Приднестровье провокацией Кремля
Украина назвала обвинения в терроризме в Приднестровье провокацией Кремля
В своем заявлении СБУ призвала власти не воспринимать всерьез абсурдные утверждения, распространение которых, по их мнению, свидетельствует о явной цели России дестабилизировать ситуацию на де-факто оккупированной и контролируемой Москвой территории Молдовы.