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Украина назвала обвинения в терроризме в Приднестровье провокацией Кремля

Украина назвала обвинения в терроризме в Приднестровье провокацией Кремля
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Улица в Приднестровье.
Улица в Приднестровье. Фото: VLADISLAV BACHEV

По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), обвинения промосковских властей Приднестровья в том, что Киев пытался напасть на местных чиновников в Тирасполе, являются провокацией Кремля.

В своем заявлении СБУ призвала власти не воспринимать всерьез абсурдные утверждения, распространение которых, по их мнению, свидетельствует о явной цели России дестабилизировать ситуацию на де-факто оккупированной и контролируемой Москвой территории Молдовы.

«Ложь и провокации - это оружие, которое активно используется [Россией]. Но сегодня весь мир видит истинное лицо агрессивного государства и не верит заявлениям России или ее сателлитов», - заявила СБУ.

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