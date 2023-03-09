Силовики пророссийского региона Молдавии, известного как непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, заявляют о предотвращении теракта в отношении сразу нескольких местных чиновников. Ранее в Москве заявляли, что силовые решения против ПМР будут восприниматься как военное нападение на Российскую Федерацию.
Спецслужбы Приднестровья заявили о срыве теракта СБУ против руководства анклава
Сообщение министерства государственной безопасности ПМР «о предотвращении теракта» было опубликовано утром 9 марта.
«Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания», - сказано в сообщении.
Силовики Приднестровья расследуют уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Приготовление к убийству двух и более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».
Правопреемники советского КГБ обещают раскрыть детали в фильме-расследовании «Об угрозе теракта в Приднестровье», который покажут в четверг в 20.00 на Первом приднестровском телеканале. Но местные СМИ уже публикуют утверждения о том, что планировался подрыв автомобиля в Тирасполе, в который якобы были заложены восемь килограммов взрывчатки.
Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что взрыв планировался в центре Тирасполя, в момент, когда там находилось большое количество людей. «Расчет был на устранение первых лиц государства», - утверждает чиновник.
Комментариев от СБУ и Кишинева на эти заявления пока не поступало.
После начала широкомасштабной войны России с Украиной Приднестровье оказалось фактически отрезанным от связей с РФ. Весной 2022 года местные силовики сообщали о попытках терактов. В сентябре 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые действия, которые будут угрожать безопасности российских миротворцев в Приднестровье, будут расцениваться как нападение на Россию.
«Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих [в Приднестровье], будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили», - говорил Лавров полгода назад.
В Москве напоминали, что в Приднестровье находится группа военных, которые охраняют крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне.
После этих заявлений в Молдове прошли протесты, которые эксперты объясняли влиянием Москвы.
В начале 2023 года Лавров заявил, что Запад хочет превратить Молдову в новую «анти-Россию». В Кишиневе осудили «угрожающую риторику» путинского дипломата. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявлял о перехвате разведкой «российского плана разрушения политической ситуации в Молдове». Через несколько недель Минобороны РФ заявляло, что ВСУ планируют против Тирасполя «вооруженную провокацию».
Приднестровье объявило о своей независимости от Кишинева в 1990 году. В 1992 году там разгорелся вооруженный конфликт, который был заморожен после вмешательства российской армии.