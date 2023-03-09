Спецслужбы Приднестровья заявили о срыве теракта СБУ против руководства анклава

Сообщение министерства государственной безопасности ПМР «о предотвращении теракта» было опубликовано утром 9 марта.

«Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания», - сказано в сообщении.

Силовики Приднестровья расследуют уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Приготовление к убийству двух и более лиц в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

Правопреемники советского КГБ обещают раскрыть детали в фильме-расследовании «Об угрозе теракта в Приднестровье», который покажут в четверг в 20.00 на Первом приднестровском телеканале. Но местные СМИ уже публикуют утверждения о том, что планировался подрыв автомобиля в Тирасполе, в который якобы были заложены восемь килограммов взрывчатки.

Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что взрыв планировался в центре Тирасполя, в момент, когда там находилось большое количество людей. «Расчет был на устранение первых лиц государства», - утверждает чиновник.

Комментариев от СБУ и Кишинева на эти заявления пока не поступало.



После начала широкомасштабной войны России с Украиной Приднестровье оказалось фактически отрезанным от связей с РФ. Весной 2022 года местные силовики сообщали о попытках терактов. В сентябре 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые действия, которые будут угрожать безопасности российских миротворцев в Приднестровье, будут расцениваться как нападение на Россию.