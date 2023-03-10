Певица Земфира представила новую песню «РОDNНА», где с «иностранным агентом» говорят «патриоты». Рок-звезда, которая покинула Россию из-за войны, ранее сама стала в РФ «иноагентом».
«Мы научим тебя, суку, родину любить!» Земфира выпустила песню об иноагентах
Земфира Рамазанова, более известная как Zemfira, в ночь на 10 марта опубликовала свою новую работу. Видеоклип на песню «РОDNНА» открывает известное предупреждение, которым российские «иностранные агенты» обязаны дополнять любые свои публичные высказывания. Казенную фразу читает многолетняя соратница певицы режиссер Рената Литвинова.
В кадре фигуры людей падают с неба, выстраиваясь в ровные линии, как в старинной компьютерной игре тетрис и периодически теряя части своих тел. И на этом фоне с певицей ведут диалог персонажи, которые верят в современные пропагандистские установки Кремля и готовы ненавидеть тех, кого власть назначит «врагом».
мы научим тебя сука родину любить
целовать её ботинки и подошвы
мы научим тебя сука родину любить
настоящее грядущее и прошлое
мы научим тебя сука родину любить
уважать её безумие и старость
мы научим тебя сука родину любить
улетая в пропасть чувствовать радость
Вместе с оригинальной композицией Земфира опубликовала видеоклип на альтернативную версию песни «РОDNНА» - ремикс от проекта Archive. В кадре камера парит над застеленным советскими газетами столом на котором раскиданы пистолеты, патроны, штык от винтовки, гранаты вперемешку с луком, селедкой, бутербродами из черного хлеба с маслом, солеными огурцами и рюмкой водки.
Сингл «РОDNНА» - первый релиз Земфиры с октября 2022 года, когда был опубликован мини-альбом «Земфира от Луки» с четырьмя песнями: «II», «Время не щадит», «Апероль», «Мой друг».
После начала широкомасштабной войны в Украине Земфира выпустила видеоклип на свою старую песню «Не стреляйте» с видеохроникой, развязанной Путиным войны. Следом была опубликована песня «Мясо».
10 февраля 2023 года Земфира Рамазанова была включена в реестр «иностранных агентов», который ведет Минюст РФ.
Rus.Postimees ранее узнал у российских «иноагентов», почему они продолжают выполнять требования российского закона, и делают дискредитирующую приписку к своим публикациям, даже покинув территорию РФ. Читайте наш материал «Совершенно не хочу рвать свои связи с Россией».
На тему «разговоров с родиной о войне» ранее высказался другой уроженец Уфы, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. В феврале, музыкант, который остается в Санкт-Петербурге, опубликовал видеоклип на песню «Родина, вернись домой». Песня была записана при участии гитариста и клавишника Земфиры Дмитрия Емельянова.
Полномасштабная война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается уже 380 дней.