«Мы научим тебя, суку, родину любить!» Земфира выпустила песню об иноагентах

Земфира Рамазанова, более известная как Zemfira, в ночь на 10 марта опубликовала свою новую работу. Видеоклип на песню «РОDNНА» открывает известное предупреждение, которым российские «иностранные агенты» обязаны дополнять любые свои публичные высказывания. Казенную фразу читает многолетняя соратница певицы режиссер Рената Литвинова.

В кадре фигуры людей падают с неба, выстраиваясь в ровные линии, как в старинной компьютерной игре тетрис и периодически теряя части своих тел. И на этом фоне с певицей ведут диалог персонажи, которые верят в современные пропагандистские установки Кремля и готовы ненавидеть тех, кого власть назначит «врагом».

мы научим тебя сука родину любить

целовать её ботинки и подошвы

мы научим тебя сука родину любить

настоящее грядущее и прошлое

мы научим тебя сука родину любить

уважать её безумие и старость

мы научим тебя сука родину любить

улетая в пропасть чувствовать радость

Текст песни Земфиры «РОDNНА», которая была представлена 10 марта 2023 года, ровно через месяц после того, как певицу признали в РФ «иностранным агентом». Фото: zemfira.world

Вместе с оригинальной композицией Земфира опубликовала видеоклип на альтернативную версию песни «РОDNНА» - ремикс от проекта Archive. В кадре камера парит над застеленным советскими газетами столом на котором раскиданы пистолеты, патроны, штык от винтовки, гранаты вперемешку с луком, селедкой, бутербродами из черного хлеба с маслом, солеными огурцами и рюмкой водки.