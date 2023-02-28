«Совершенно не хочу рвать свои связи с Россией». Почему «иностранные агенты» соблюдают закон РФ, уехав из страны

Введение цензуры и запрета на профессию через институт «иностранных агентов» началось в России еще в 2012 году. Изначально решения принимались через суд и касались только организаций. Когда инициативы чиновников по развешиваю ярлыков, которые в обществе РФ воспринимаются исключительно как аналог нашивки с шестиконечной звездой на одежде евреев во времена нацистской Германии, стали тонуть в судах, были приняты поправки, по которым Минюст России сам решает, кому давать этот статус.

В 2018 году эту практику распространили и на физических лиц. Все известные попытки через суд оспорить присвоение статуса «иноагент» завершились отказом в снятии этого ярлыка. И организации, и физлица иноагенты обязаны указывать в каждом своем публичном высказывании, публикации, на сайте, или даже комментарии в соцсетях, что этот материал создан и распространен «иностранным агентом». 28 февраля 2022 года в РФ было окончательно ликвидировано старейшее правозащитное общество «Мемориал», как раз с формулировкой «за нарушение законодательства об иностранных агентах».