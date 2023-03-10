Вечером 9 марта парламент Грузии отклонил во втором чтении законопроект об «иностранных агентах», который подражает аналогичному российскому закону. Во многом это результат массовых протестов, начавшихся в Тбилиси 7 марта и поддержанных президентом страны. Но это не значит, что протестующие могут расходиться.
Парламент Грузии отклонил пророссийский законопроект об иноагентах, но это еще не конец
Парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект об «иностранных агентах» («О прозрачности иностранного влияния»), вызвавшиий волну протеста. Против выступили 35 депутатов парламента после того, как вчера протестующие призвали правительство уйти в отставку.
Ранее Rus.Postimees подробно освещал протесты в Тбилиси, которые начались после поспешного, в стиле Госдумы РФ, принятия законопроекта в первом чтении. Несмотря на применение силовых средств типа водометов и акустических пушек, люди не расходились, продолжали строить баррикады и жечь автомобили.
Как отмечал в комментарии «новой Газете - Европа» Павел Чиков (глава российской адвокатской группы «Агора», занимающейся делами о нарушении прав человека), регламент работы парламента не позволяет просто отозвать законопроект, уже принятый в первом чтении. «Наибольшие опасения вызывает риск того, что его инициаторы выдержат паузу, пока общественное возмущение спадет, а затем все же протащат его через парламент», - поделился своими опасениями Чиков.
Грузинский политолог Гела Васадзе в эксклюзивном интервью Rus.Postimees прокомментировал, почему протестующие больше не верят обещаниям правительства. Они видят его полную несамостоятельность. С одной стороны, им фактически верховодит основатель, ныне серый кардинадл правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. С другой - влияние США и Европы важнее и перспективнее. Именно на их стороне выступают протестующие. Они не уходят, потому что знают, что будущее - за ними.
Проевропейски настроенный политик Елена Хоштария, курирующая в парламенте вопросы евроинтеграции, коротко написала у себя в соцсетях: «Русский закон потерпел неудачу!», и это победа прогрессивного курса. Но лишь промежуточная. Прекращение работы с законопроектом об иноагентах не означает прекращения продолжающихся уголовных дел против деятелей оппозиции. Вчера вечером были освобождены из-под стражи только те граждане, которые были задержаны в ходе протестов по административным статьям.