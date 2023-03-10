Парламент Грузии отклонил пророссийский законопроект об иноагентах, но это еще не конец

Парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект об «иностранных агентах» («О прозрачности иностранного влияния»), вызвавшиий волну протеста. Против выступили 35 депутатов парламента после того, как вчера протестующие призвали правительство уйти в отставку.

Ранее Rus.Postimees подробно освещал протесты в Тбилиси, которые начались после поспешного, в стиле Госдумы РФ, принятия законопроекта в первом чтении. Несмотря на применение силовых средств типа водометов и акустических пушек, люди не расходились, продолжали строить баррикады и жечь автомобили.

Как отмечал в комментарии «новой Газете - Европа» Павел Чиков (глава российской адвокатской группы «Агора», занимающейся делами о нарушении прав человека), регламент работы парламента не позволяет просто отозвать законопроект, уже принятый в первом чтении. «Наибольшие опасения вызывает риск того, что его инициаторы выдержат паузу, пока общественное возмущение спадет, а затем все же протащат его через парламент», - поделился своими опасениями Чиков.

Бомбы против протестующих, горящие машины - против власти. Фото: Zurab Tsertsvadze/AP

Грузинский политолог Гела Васадзе в эксклюзивном интервью Rus.Postimees прокомментировал, почему протестующие больше не верят обещаниям правительства. Они видят его полную несамостоятельность. С одной стороны, им фактически верховодит основатель, ныне серый кардинадл правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. С другой - влияние США и Европы важнее и перспективнее. Именно на их стороне выступают протестующие. Они не уходят, потому что знают, что будущее - за ними.

«Вы ошиблись не с тем поколением!» - уверены тбилисские протестанты, которых трудно обмануть риторикой «иностранной агентуры». Фото: Zurab Tsertsvadze/AP