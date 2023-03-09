Протесты в Грузии ⟩ «Мы не хотим жить как в России. Мы не хотим в совок»

- Почему 2000? В первый день на улицах было не меньше 10 000. Во второй минимум вдвое больше. Власти, конечно, могут сказать, что было всего 500 человек. И, кстати, 2000 человек недостаточно, чтобы перекрыть проспект Руставели. Там нужно минимум 3000 человек, чтобы перекрыть. Это что касается цифр. Что касается политических сил. В том-то все и дело, что политически этот протест не структурирован абсолютно. Речь идет о том, что вышли конкретные молодые люди, чтобы сказать вслух: «Мы не хотим жить так как в России. Мы не хотим в совок».



И это понятно. С чего им хотеть в совок? Они даже не знают, что это такое вообще. Они все родились уже в свободной стране. У кого-то в Грузии еще есть детские воспоминания о совке. У этих протестующих нет никаких таких воспоминаний. Но они знают, что совок – это плохо. И они не могут себе представить будущее Грузии где-нибудь еще, кроме как в Европе. А власти понадеялись, что этого взрыва не будет, потому что законопроект касается нескольких неправительственных НКО и нескольких оппозиционных СМИ. Мол, кто за них будет вписываться. А молодежь вписалась. Но не за НКО и СМИ. Вписались за другое, за будущее.