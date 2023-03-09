Почему малопонятный закон об «иностранных агентах» поджег улицы Тбилиси. В чем смысл инициативы по маркировке отдельных НКО и СМИ Грузии. Кто строит баррикады. И причем тут Россия с Украиной. Об этом Rus.Postimees рассказал политолог из Тбилиси, эксперт Georgian Strategic Analysis Center и автор YouTube-канала «Новости с Кавказа» Гела Васадзе.
Протесты в Грузии ⟩ «Мы не хотим жить как в России. Мы не хотим в совок»
Седьмого марта в Тбилиси вспыхнули протесты. Люди стали строить баррикады около здания парламента Грузии, после принятия в первом чтении законопроекта о создании реестра «агентов иностранного влияния», слежки за НКО, СМИ и штрафах за отказ подчиняться новым нормам. Эти же нормы действуют в РФ с 2012 года, позволяя властям поражать в правах любые организации, медиа, или физлица. Восьмого марта протесты в столице Грузии продолжились. Девятого марта авторы законопроекта заявили о том, что отзывают спорный документ, но участники протестов в это не верят и обещают продолжать ежедневные акции до фактической отмены рассмотрения документа и освобождения всех задержанных на протестах в предыдущие дни. Отдельные оппозиционеры заявляют, что протесты должны привести к смене руководства страны.
- Почему этот законопроект вызвал столь острую негативную реакцию общества, ведь подобные нормы есть во многих странах мира?
- Потому что этот законопроект был маркером того, что «Грузинская мечта» (с 2012 депутаты от этой партии имеют большинство мест в парламенте страны – прим.ред.) может отказаться от европейских принципов. Фактически повторить то, что происходит в России. Этот законопроект не европейский. Он навязывался обществу именно как «российский». Это был четкий месседж – «мы можем и вот так, мы можем сделать тут, как в России». Этот месседж люди поняли и ответили. Почему так воспринимается? Потому что у нас в Грузии получать гранты от посольства США, или от ЕС – это почетно. Но маркироваться – это явная российская практика.
- Кто и почему инициировал этот законопроект?
- Фактически, это написал и внес в парламент Бидзина Иванишвили.
Это человек, который сегодня в Грузии принимает все стратегические решения. Все остальное – техническое исполнение. Иванишвили – российский олигарх, который сейчас фактически является хозяином Грузии. Сегодня у нас в стране олигархическая автократия. Для тех, кто более-менее интересуется новейшей историей пост-совка, - такое было в Молдове. Там на этой роли был Владимир Плохотнюк.
На фоне протестов в Грузии в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике заявили о предотвращении теракта в отношении руководства неподчиняющейся Кишиневу части Молдавии. Спецслужбы анклава заявили, что теракты якобы готовила Служба Безопасности Украины. СБУ и Кишинев эти заявления из ПМР не комментировали.
- Соответственно, можно говорить о том, что новые нормы по развешиванию ярлыков «иноагент» и слежке за теми, кого предполагается отметить этим ярлыком, были навязаны из Москвы?
- Контроль и слежка - это не все, что тут есть. Очень важный момент в этом законопроекте заключается в том, что называется, «мы так можем сделать». Это демонстрация силы. Это демонстрация неспособности общества к сопротивлению. Навязана ли эта норма из Москвы? Нет. Мы так не можем утверждать, потому что это чисто грузинская инициатива.
- Покуражиться?
- Нет. Совсем не покуражиться. Очень конкретная чисто грузинская инициатива, с достаточно конкретными целями. Это попытка внедрения иной модели политического общества – окончательное оформление олигархической автократии. Когда ни одна политическая сила не сможет ей противостоять. И ни одна неправительственная организация не сможет оказывать соответствующее влияние на власть. Фактически, это первый шаг к уничтожению гражданского общества. При всем при этом «Грузинская мечта» совсем не против того, чтобы Грузия была в Евросоюзе. Они на самом деле считают, что с таким подходом к демократии можно быть членом ЕС. И они не скрывают этой уверенности, ссылаясь на того же Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии с 2010 года, известный своей пророссийской позицией и постоянными попытками блокированием многих антипутинских инициатив на уровне ЕС – прим.ред.). «Будем как Орбан», - верят они.
О премьере Венгрии ранее в интервью Rus.Postimees рассказал директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии Антон Шеховцов:
Виктор Орбан – абсолютно циничный человек, для которого самым главным является политическая и экономическая выгода – и своя, и своей партии. Ему нужно удерживать власть всеми правдами и неправдами. Поддержка его режима держится на экономической политике. Например, режим Орбана значительно снизил расходы на коммунальные услуги, что связано с низкими ценами на российские энергоресурсы. Это цены, которые формируются не рынком, а политическими договоренностями между Венгрией и Россией. И Венгрия постоянно изымает в свою пользу запреты из общесанкционных списков ЕС. Полностью защищают свою атомную энергетику. «Росатом» строит в Венгрии два новых энергоблока АЭС «Пакш». Это все сохраняется. И это помогает Орбану оставаться у власти. Защищая свои интересы, Орбан фактически занимается вредительством в отношении Украины. Несмотря на то, что они там что-то дают Киеву деньгами, они больше заняты откровенным вредительством. Не думаю, что отношения Будапешта и Москвы сильно изменятся в ближайшем будущем. Торговля и экономические соображения Венгрии определяют их внешнюю политику.
Другое дело, нужна ли Евросоюзу Грузия орбановского образца? На мой взгляд, грузинские власти об этом не задумываются. И, конечно же, если выбирать между ЕС и системой их личной власти, выбор будет очевиден – их власть.
- В то же время, президент Грузии Саломе Зурабишвили оперативно пообещала наложить вето на законопроект в случае его принятия в парламенте во всех чтениях, выразив поддержку протестующим. Все- таки прислушиваются к голосам из Брюсселя?
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель седьмого марта заявил, что, в случае введение в Грузии практики создания списков «агентов влияния», это будет противоречить заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский союз. «Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и средства массовой информации с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы», - сказал Боррель, отметив, что окончательное принятие документа «может иметь серьезные последствия» для отношений Грузии и ЕС.
- В первую очередь, грузинские власти оглянулись на голоса из Вашингтона. Было очень четкое заявление Неда Прайса из Госдепа США о персональных санкциях. И понятно, против кого эти санкции могут быть применены.
«У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека, - заявил представитель внешнеполитического ведомства США седьмого марта. - Мы продолжим следить за ситуацией на месте в Грузии, но наш посыл заключается в том, что мирным демонстрантам должно быть позволено свободно выражать свои права. Это право населения Грузии, это право населения всех стран мира».
И второй голос, на который оглянулись власти Грузии – это голос студентов, которые вышли на улицы Тбилиси и сказали «нет». Боррель тут уже был дополнением. Неприятное дополнение для «Мечты», но приятное для участников протестов. В первый день молодежь удалось разогнать. Но во второй день разогнать уже не смогли. Люди все равно собирались и перекрывали улицы в других местах. Минувшей ночью это качание до пяти утра продолжалось. И власти поняли, что это не закончится.
Восьмого марта министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что рассматриваемый в Грузии законопроект об «иностранных агентах» вызывает «серьезные вопросы» относительно демократических перспектив страны. Позже днем в среду МИД Эстонии вызывал посла Грузии, чтобы выразить серьезное недовольство решением парламента Грузии.
- Именно поэтому предпринята попытка сбить пар расплывчатым утренним заявлением авторов законопроекта, что они его якобы отзывают с рассмотрения?
- Думаю, что не якобы. Думаю, что отзовут. По крайней мере, сейчас. Я повторюсь, поскольку закон носит более символический характер, демонстрирующий мысль, «мы можем так сделать», то они попытаются доказать вот это самое «мы можем» в каком-то другом месте.
- Оппозиция намерена продолжать протесты, пока не будет принято внятное решение об отказе от законопроекта и пока не отпустят всех задержанных. Как оценить масштаб протеста, количество его сторонников, их авторитет в грузинском обществе, ведь 2000 человек на улицах Тбилиси могут показаться несерьезной силой?
- Почему 2000? В первый день на улицах было не меньше 10 000. Во второй минимум вдвое больше. Власти, конечно, могут сказать, что было всего 500 человек. И, кстати, 2000 человек недостаточно, чтобы перекрыть проспект Руставели. Там нужно минимум 3000 человек, чтобы перекрыть. Это что касается цифр. Что касается политических сил. В том-то все и дело, что политически этот протест не структурирован абсолютно. Речь идет о том, что вышли конкретные молодые люди, чтобы сказать вслух: «Мы не хотим жить так как в России. Мы не хотим в совок».
И это понятно. С чего им хотеть в совок? Они даже не знают, что это такое вообще. Они все родились уже в свободной стране. У кого-то в Грузии еще есть детские воспоминания о совке. У этих протестующих нет никаких таких воспоминаний. Но они знают, что совок – это плохо. И они не могут себе представить будущее Грузии где-нибудь еще, кроме как в Европе. А власти понадеялись, что этого взрыва не будет, потому что законопроект касается нескольких неправительственных НКО и нескольких оппозиционных СМИ. Мол, кто за них будет вписываться. А молодежь вписалась. Но не за НКО и СМИ. Вписались за другое, за будущее.
Они увидели угрозу европейскому будущему Грузии. И «европейское» тут весьма условно. Люди увидели угрозу основным демократическим институтам, которые были в Грузии созданы ранее. Нормальный суд, нормальная система правоохранительных органов, нормальные выборы. И это ассоциируется с Европой. Были бы мы рядом с Японией, где эти же принципы работают, то связали бы с Японией. Плюс, конечно, раздражение правящей партией накопилось по многим другим вопросам. Да, на протестах есть оппозиционеры. Другое дело, что номер тех, кто там заметен, примерно двенадцатый.
- Но именно эти, не слишком авторитетные представители оппозиции, прямо говорят, что цель протеста – смена власти. Насколько сегодня сильна поддержка правящей группы в грузинском обществе? Какие есть шансы раскачать протест до новой революции?
- Это уже предсказания будущего. Не могу этим заниматься, не знаю… Запроса на перемены в обществе не было до начала этих протестов. Общество было в заторможенном состоянии. Могучая кучка, на которую опирается режим сейчас, это бюджетники, то есть примерно 25% населения. Это не мало. Это те, кто до сих пор поддерживал власть. В основном это чиновничий аппарат, частично учителя. Но общество разбудили. Это факт. И разбудила не оппозиция. Не НКО и СМИ, на которые направлен этот закон. Общество было разбужено самой «Грузинской мечтой».
- Война в Украине насколько сильно влияет на смелость молодежи?
- Эта война теперь вообще системообразующий фактор на всем постсоветском пространстве. Системное поражение РФ в этой войне – это едва ли не главное, на чем строит свои расчеты одна стороны. А другая очень надеется, что этого поражения не произойдет. Война в Украине полностью поменяла правила игры. До сих пор «Мечте» успешно удавалось совмещать и то, что они делают очень неплохие деньги на России, и то, что они всеми парами идут в ЕС. Что именно они в Грузии «первые европейцы», как наши Зызва и Мзия – черепа самых первых неандертальцев, которых несколько лет назад нашли в Грузии (улыбается).
- Насколько преданы силовики нынешней власти? У вас в стране можно говорить о политических репрессиях?
- Я слабо себе это представляю. Но я еще в юности прочитал книгу «У нас это невозможно» Синклера Льюиса. Где описывается возникновение фашистской диктатуры в США. Хорошо помню эту книгу. Запала в душу. Поэтому я бы и тут от прогнозов воздержался. Хотя, сегодня я еще могу сказать вслух – у нас это невозможно. Но это сегодня…
- Я правильно понимаю, что власти Грузии вынуждены действовать с оглядкой на Москву, потому что есть реальный риск поглощения страны? Кто сможет помешать танковой армии РФ, если она двинется к Тбилиси?
- Танковой армии могут помешать «джевелины». Мы это хорошо увидели в Украине. И я не понимаю, зачем нам их поставили, если они не смогут мешать танкам.
Что касается риска поглощения, то все прекрасно знают здесь, что никакого такого риска нет. И для Москвы сейчас дико удобная ситуация, когда европейская Грузия так здорово кооперируется в экосистеме РФ.
- То есть достаточно удерживать рублем?
- Конечно. Власть в Грузии сейчас - не про ЕС, не про Россию, не про Путина, не про любовь, не про ненависть. Эта власть про бабло. И в этом смысле это очень пророссийская власть. Она устраивает российское руководство.
- И при этом нельзя сказать, что Тбилиси получает указания из Москвы о том, кого не пускать в страну? Постоянно приходят новости, как тот или иной россиянин, критически настроенный к Путину, который ранее переехал к вам туда жить, потом почему-то вдруг оказывается невъездным в Грузию.
- Нет тут указаний из Москвы. Просто местные власти не хотят лишнего головняка. Действительно, периодически обрубают въезд в Грузию россиянам. Но не тем, кому надо бы было на самом деле обрубить право въезда. К сожалению. Делают это, чтобы поменьше было потом переживаний в Москве, чтобы российский сенатор, бывший мидовец Карасин, лишний раз не спрашивал специального представителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе, зачем в Грузии собираются некоторые «добрые россияне с грустными лицами».
После российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Грузия стала одним из самых популярных мест для эмиграции российских оппозиционеров и тех, кто не хотел оказаться мобилизованным в армию. Однако после начала протестов седьмого марта снова заметно оживление на российско-грузинской границе. Правда, сегодня очереди стоят не на выезд из РФ, как в сентябре-октяре 2022 года, а на въезд.
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