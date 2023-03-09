Правящая в Грузии партия заявила об отзыве скандального законопроекта об иностранных агентах после двух дней протестов в Тбилиси и предупреждений из ЕС. Оппозиция не верит этим заявлениям и готовится к новому митингу в 19:00 по местному времени.
Оппозиция Грузии собирает новый митинг в Тбилиси, не веря в отзыв «российского закона»
Законопроект, который предполагал введение в Грузии российской практики маркировки организаций статусом «иностранный агент», отозван из парламента. Об этом сказано в совместном заявлении правящей партии «Грузинская мечта» и движения «Сила народа», которые и выступали инициаторами спорной законодательной нормы.
«Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении», - сказано в заявлении, которое опубликовано утром 9 марта.
После принятия законопроекта в первом чтении в Тбилиси начался стихийный митинг, который полиция стала разгонять силой с применением слезоточивого газа и водометов. Были задержаны десятки протестующих. Но люди продолжали строить баррикады и поджигать автомобили.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае введение в Грузии практики создания списков «агентов влияния», это будет противоречить заявленной Тбилиси цели по вступлению в Европейский союз.
«Законопроект в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и средства массовой информации с отрицательными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы», - сказал Боррель 7 марта, отметив, что окончательное принятие документа «может иметь серьезные последствия» для отношений Грузии и ЕС.
В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект в случае его принятия в парламенте во всех чтениях.
«Все институты власти в Грузии, в первую очередь, я, обязаны сделать все, чтобы наша страна вошла в Евросоюз, чтобы у нас всегда был путь к евроинтеграции, - поспешила поддержать протестующих Зурабишвили, добавив, что те, кто поддерживает этот законопроект и голосует за него, «нарушают Конституцию».
8 марта министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что рассматриваемый в Грузии законопроект об «иностранных агентах» вызывает «серьезные вопросы» относительно демократических перспектив страны. Позже днем в среду МИД Эстонии вызывал посла Грузии, чтобы выразить серьезное недовольство решением парламента Грузии.
Несмотря на заявления об отзыве законопроекта, представители грузинской оппозиции намерены вечером в четверг возобновить акции протеста.
«Протест касается не только законопроекта, но и российского характера "Грузинской мечты". Нет доверия ни к ним, ни к их словам, и послужной список служит эмпирическим доказательством. Правового механизма для отзыва законопроекта не существует. Протесты возобновятся в 19:00», - написала в Twitter правозащитница и основатель политической партии Дроа Элен Хоштария.
«Единственный способ поверить в то, что "Грузинская мечта" отказалась от этого закона, это поставить на голосование обе версии законопроекта и выкинуть их. В таком случае будем считать, что "Грузинская мечта" отказалась от российского закона. Пока этого не произойдет, мы продолжаем сопротивляться, мы продолжаем протестовать, потому что "Грузинская мечта" - это команда лжецов, которым мы не доверяем, - в свою очередь, обратился к гражданам Грузии председатель партии Дроа Гига Лемонджава. - Во-вторых, люди, незаконно арестованные вчера и позавчера, до сих пор находятся в тюрьмах. Пока этих людей не выпустят из тюрем, мы не прекратим протестовать. Ждем вас в 19:00 около парламента, потому что еще ничего не закончено».
На этом фоне в ночь на 9 марта в Грузии в районе пограничного пункта Верхний Ларс образовалась многокилометровая автомобильная пробка в сторону России, сообщает Meduza.
Русскоязычный сегмент популярных соцсетей в эти дни заполнили призывы к гражданам Грузии «не позволить вернуть себя в совок». После 24 февраля 2022 года власти Грузии неоднократно отказывали в праве въезда в страну многим гражданам РФ, которые уехали из России из-за несогласия с действиями российских властей, что многими наблюдателями трактуется как подчинение Тбилиси давлению из Москвы.
В РФ закон об «иностранных агентах» и фактическое введение цензуры с запретом на профессию начали действовать еще в 2012 году. Изначально решения касались только некоммерческих организаций. Когда инициативы чиновников по развешиваю ярлыков, которые в обществе РФ воспринимаются исключительно как аналог нашивки с шестиконечной звездой на одежде евреев во времена нацистской Германии, стали тонуть в судах, были приняты поправки, по которым Минюст России смог назначать «иноагентами» и СМИ, и физические лица .
Все известные попытки через суд оспорить присвоение статуса «иноагент» завершились отказом в снятии этого ярлыка. И организации, и физлица иноагенты обязаны указывать в каждом своем публичном высказывании, публикации, на сайте, или даже комментарии в соцсетях, что этот материал создан и распространен «иностранным агентом».
Все иноагенты РФ обязаны ежеквартально отчитываться обо всех своих доходах и расходах. Нарушение требований влечет сначала административную ответственность в виде крупных денежных штрафов, а затем и уголовную - вплоть до пяти лет лишения свободы. За «нарушения» норм закона об иностранных агентах в РФ были ликвидированы многие авторитетные общественные и правозащитные организации, в том числе общество «Мемориал», которое с 80-х годов занималось исследованием преступлений коммунистического режима и сохранением памяти о репрессированных.
Rus.Postimees ранее узнал у российских «иноагентов», почему они продолжают выполнять требования российского закона, даже покинув территорию РФ. Читайте наш материал «Совершенно не хочу рвать свои связи с Россией».