Оппозиция Грузии собирает новый митинг в Тбилиси, не веря в отзыв «российского закона»

«Все институты власти в Грузии, в первую очередь, я, обязаны сделать все, чтобы наша страна вошла в Евросоюз, чтобы у нас всегда был путь к евроинтеграции, - поспешила поддержать протестующих Зурабишвили, добавив, что те, кто поддерживает этот законопроект и голосует за него, «нарушают Конституцию».

8 марта министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что рассматриваемый в Грузии законопроект об «иностранных агентах» вызывает «серьезные вопросы» относительно демократических перспектив страны. Позже днем в среду МИД Эстонии вызывал посла Грузии, чтобы выразить серьезное недовольство решением парламента Грузии.

Протестующие в Тбилиси около парламента Грузии машут флагами Грузии, Украины и ЕС, скрепленными вместе, 8 марта 2023 года. Фото: VANO SHLAMOV / AFP

Несмотря на заявления об отзыве законопроекта, представители грузинской оппозиции намерены вечером в четверг возобновить акции протеста.



«Протест касается не только законопроекта, но и российского характера "Грузинской мечты". Нет доверия ни к ним, ни к их словам, и послужной список служит эмпирическим доказательством. Правового механизма для отзыва законопроекта не существует. Протесты возобновятся в 19:00», - написала в Twitter правозащитница и основатель политической партии Дроа Элен Хоштария.