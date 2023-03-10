Синоптик: морозный март может быть предвестником прохладной весны

Холодный март также обещает холодную весну: апрель и май, вероятно, будут холоднее обычного.

«Между месяцами нет определенной связи, но если март прохладнее обычного, то апрель и май могут быть такими же. Текущие процессы не указывают на теплую весну, – сказала Пальяк. – Вероятно, май будет в пределах нормы, но аномальной жары ждать не приходится. Вторая половина мая может выдаться более теплой».

Пальяк также припомнила март 2013 года, когда в Йыгева столбик термометра опустился до -27,4 градуса, и апрель в том году выдался прохладным.