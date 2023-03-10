В ночь на пятницу в Йыгевамаа температура воздуха упала до -26,3 градусов, что сделало март самым холодным месяцем этой зимы, сообщила синоптик Тайми Пальяк.
Синоптик: морозный март может быть предвестником прохладной весны
Синоптик: морозный март может быть предвестником прохладной весны
Холодный март также обещает холодную весну: апрель и май, вероятно, будут холоднее обычного.
«Между месяцами нет определенной связи, но если март прохладнее обычного, то апрель и май могут быть такими же. Текущие процессы не указывают на теплую весну, – сказала Пальяк. – Вероятно, май будет в пределах нормы, но аномальной жары ждать не приходится. Вторая половина мая может выдаться более теплой».
Пальяк также припомнила март 2013 года, когда в Йыгева столбик термометра опустился до -27,4 градуса, и апрель в том году выдался прохладным.
По словам синоптика, самым холодным месяцем этой зимы стал март этого года: в феврале минимальная температура составила 21,8, в январе 23,9, а в декабре 17,1 градуса.