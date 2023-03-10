Переход на эстоноязычное обучение: русскоязычным детям будут преподавать родной язык два часа в неделю

Изучение родного языка не менее двух часов в неделю

Дуболазов отметил, что если русскоязычный ученик изучает эстонский в качестве второго языка, он не должен изучать второй иностранный язык или иностранный язык Б (первым иностранным языком является обязательный для изучения, международный язык - английский). Поэтому, так как дети могут изучать иностранный язык Б с шестого класса, русскоязычные ученики могут воспользоваться временем, выделенным на второй иностранный язык, или увеличить учебную нагрузку на час, если график учебы не позволяет ученику изучать родной язык не менее двух часов в неделю.

Поддержка работников сферы образования в изучении эстонского

Представитель министерства образования и науки заявил, что в прошлом году количество учителей, участвующих в обучении, финансируемым Кассой по безработице, увеличилось в три раза. Он отметил, что Касса по безработице выплачивает пособия на обучение работодателям, чтобы поддержать изучение эстонского без отрыва от работы.

Также предлагает консультации Фонд интеграции. При наличии мест, после консультации фонд предлагает место на подходящем курсе.

По словам Дуболазова, существуют также онлайн-курсы для более низкого уровня владения языком: Keeleklikk (с нуля до А2) и Keeletee (B1). Также в министерстве считают важным создание благоприятной среды для общения на эстонском языке в школах.

Правительство профинансирует университеты

На брифинге представитель министерства также напомнил, что правительство планирует выделить около 400 дополнительных учебных мест на педагогические специальности; выделить дополнительную поддержку в изучении эстонского для будущих педагогов, а также выделить субсидии на зарплату преподавателям Нарвского колледжа, которые преподают на педагогическом факультете.

Переход на эстонский язык обучения будет осуществлен сначала в детских садах и в 1-х и 4-х классах в 2024/2025 учебном году. Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года.

В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до 40 процентов от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года. Школы обязаны обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10-х классах не позднее 2030/2031 года, а в 11-х классах - не позднее 2031/2032 года.

В 12-х классах полностью эстоноязычное обучение должно быть организовано к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.