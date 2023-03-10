Глава ОЛПЭ Игорь Розенфельд узнал о задержании лидера движения Koos Айво Петерсона от соратницы по партии Юлии Соммер. По его мнению такой шаг государственных органов - это плохой знак.
«Это все плохо выглядит»: руководитель Объединенной левой партии прокомментировал задержание Петерсона
«Я слышал, что прокуратура не хотела возбуждать уголовное дело, видимо там все совсем не так очевидно», - сказал Розенфельд журналисту Rus.Postimees. Глава партии, с которой Айво Петерсон вместе участвовал в выборах, полагает, что КаПо и прокуратура непременно должны дать общественности внятные объяснения, за что человек задержан и какие против него есть доказательства. «Я очень негативно отношусь к происходящему, очень негативно. Пока мы не получим объяснений, это все плохо выглядит» - сказал Розенфельд.
Игорь Розенфельд сказал, что ему не известно, кто еще был задержан вместе с Петерсоном. Ранее Игорь Розенфельд подчеркивал в интервью для Rus.Postimees, что что партнеры по списку собрали самые радикальные протестные голоса, привлечь которые ОЛПЭ не могла. Когда Петерсон оказался в Донецке, Розенфельду пришлось оправдываться, так как многих избирателей и членов ОЛПЭ это напугало. «Мы хотим оставаться в рамках закона, поэтому Петерсон с его поездкой Донецк… Он был на грани, мы такого не хотим», - пояснил глава ОЛПЭ.