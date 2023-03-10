«Это все плохо выглядит»: руководитель Объединенной левой партии прокомментировал задержание Петерсона

«Я слышал, что прокуратура не хотела возбуждать уголовное дело, видимо там все совсем не так очевидно», - сказал Розенфельд журналисту Rus.Postimees. Глава партии, с которой Айво Петерсон вместе участвовал в выборах, полагает, что КаПо и прокуратура непременно должны дать общественности внятные объяснения, за что человек задержан и какие против него есть доказательства. «Я очень негативно отношусь к происходящему, очень негативно. Пока мы не получим объяснений, это все плохо выглядит» - сказал Розенфельд.