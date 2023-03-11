Мартин Хельме ⟩ Мы не сдадимся, на карту поставлены демократия и конституционный порядок Эстонии

Решение Государственного суда не рассматривать нашу жалобу на электронные выборы не следует воспринимать трагически. Нам не преградили дорогу, а указали другой путь. Этим путем мы и пойдем.

EKRE подала два разных протеста по поводу выборов. Один мы сделали напрямую в Госсуд, другой в Избирательную комиссию республики. Оба протеста связаны с небезопасностью выборов по результатам, опубликованным Избирательной комиссией, и требуют отмены результатов выборов.

В Госсуде заявили, что не будут рассматривать протест, поданный непосредственно им, потому что сначала нужно подать жалобу в Избирательную комиссию. Мы так и поступили, и в ходе формального процесса решение, к сожалению было принято не в нашу пользу. Сказали, что все в порядке. Это их типичное поведение. Теперь мы можем обжаловать это решение в Госсуде. Как нам объяснили в самом Госсуде.

Почему мы подали две отдельные жалобы?

Потому что организация выборов и определение результатов, а также подача и разрешение разного рода протестов и жалоб – очень запутанный процесс в Эстонии. Сколько людей знают или понимают разницу между Избирательной службой и Национальной избирательной комиссией?