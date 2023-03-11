Потребуется еще несколько недель, прежде чем станет ясно, каков был реальный результат наших выборов, считает Мартин Хельме (EKRE).
Мартин Хельме ⟩ Мы не сдадимся, на карту поставлены демократия и конституционный порядок Эстонии
Решение Государственного суда не рассматривать нашу жалобу на электронные выборы не следует воспринимать трагически. Нам не преградили дорогу, а указали другой путь. Этим путем мы и пойдем.
EKRE подала два разных протеста по поводу выборов. Один мы сделали напрямую в Госсуд, другой в Избирательную комиссию республики. Оба протеста связаны с небезопасностью выборов по результатам, опубликованным Избирательной комиссией, и требуют отмены результатов выборов.
В Госсуде заявили, что не будут рассматривать протест, поданный непосредственно им, потому что сначала нужно подать жалобу в Избирательную комиссию. Мы так и поступили, и в ходе формального процесса решение, к сожалению было принято не в нашу пользу. Сказали, что все в порядке. Это их типичное поведение. Теперь мы можем обжаловать это решение в Госсуде. Как нам объяснили в самом Госсуде.
Почему мы подали две отдельные жалобы?
Потому что организация выборов и определение результатов, а также подача и разрешение разного рода протестов и жалоб – очень запутанный процесс в Эстонии. Сколько людей знают или понимают разницу между Избирательной службой и Национальной избирательной комиссией?
У нас был на рассмотрении план, что мы подождем, пока не будут объявлены окончательные результаты выборов, а затем обратимся в суд. В то же время у жалоб есть свои сроки, и не было уверенности, что суд примет к рассмотрению нашу жалобу, так как сроки уже прошли...
С другой стороны, результаты выборов до сих пор официально не подтверждены, поэтому у нас пока нет решения, которое мы можем оспорить в суде. Кстати, так и сказал в своем решении Госсуд: спорить пока не о чем, поскольку нечего обсуждать. Однако суд также сказал, что протест сначала должен быть подан в Избирательную комиссию в отношении Избирательной службы, но Избирательная служба пока не приняла ни одного официального решения, которое можно было бы оспорить в Избирательной комиссии.
Звучит запутанным? Так и есть. Это одна из причин, почему от выборов к выборам не было возможности должным образом оспорить вопрос об электронных выборах в суде.
Но при этом мы сделали несколько параллельных ходов и продолжим работу над протестом в понедельник! Мы передадим в Госсуд отказ Избирательной комиссии рассматривать жалобу, что, хочется надеяться, мы и сможем обсудить в Госсуде. И если это не сработает, мы передадим результаты выборов, объявленные Избирательной комиссией, в Государственный суд, что они могут сделать после разрешения всех правовых споров.
Пройдет еще несколько недель, прежде чем станет ясно, каковы были фактические результаты наших выборов. Мы не собираемся сдаваться, на карту поставлены эстонская демократия и конституционный порядок.