Потребители электроэнергии массово отказываются от универсальной услуги

«Фьючерсы показывают, что до конца лета биржевые цены останутся ниже, чем универсальная услуга, - сказал Кристьян Лукк, руководитель отдела коммуникаций по обслуживанию клиентов Eesti Energia. - Однако никто не может точно предсказать, что принесет осень и зима. Многое зависит от погоды и температуры, а также от цен на газ, европейских запасов газа, объемов потребления и производства».

В то же время переход на новый пакет электроэнергии идет полным ходом, и уже в пятницу был нарушен вход в э-обслуживание Eesti Energia. «Если в начале года мы наблюдали несколько клиентов в день, то в последние несколько дней мы наблюдаем уже тысячи клиентов, меняющих пакеты электроэнергии», - сказал Лукк.