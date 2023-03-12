В понедельник биржевая электроэнергия стоит в среднем 70 центов за киловатт-час (кВтч). В среднем с начала года биржевая цена на электроэнергию была на треть дешевле, чем универсальная услуга. Поскольку ожидается, что в будущем цены останутся на том же уровне, многие потребители отказываются от универсальной услуги.
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Потребители электроэнергии массово отказываются от универсальной услуги
Потребители электроэнергии массово отказываются от универсальной услуги
«Фьючерсы показывают, что до конца лета биржевые цены останутся ниже, чем универсальная услуга, - сказал Кристьян Лукк, руководитель отдела коммуникаций по обслуживанию клиентов Eesti Energia. - Однако никто не может точно предсказать, что принесет осень и зима. Многое зависит от погоды и температуры, а также от цен на газ, европейских запасов газа, объемов потребления и производства».