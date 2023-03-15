РЕЦЕНЗИЯ ⟩ Империя как катастрофа

Продолжающаяся уже более года полномасштабная российская война против Украины вызвала глубокую рефлексию у русскоязычных интеллектуалов из разных стран и порою даже привела их к ницшеанской «переоценке всех ценностей».

Rus.Postimees следит за этими дискуссиями. В феврале вышла рецензия Владислава Велижанина на новую книгу преподающего в США философа Михаила Эпштейна «Русский антимир. Политика на грани апокалипсиса». А недавно европейский коллега Эпштейна, профессор Института славистики из немецкого Бохума Николай Плотников выпустил сборник статей шестнадцати авторов под общим названием «Перед лицом катастрофы».

Выход подобных авторских сборников - давняя традиция русскоязычных интеллектуалов, которые откликались ими на острые вопросы своей эпохи. Начиная со знаменитых «Вех», вышедших во времена межреволюционного «застоя» (1909), и до «Из-под глыб» (1974), составителем которого выступил Александр Солженицын, незадолго до этого высланный из СССР.

Когда войну нельзя называть войной, это мешает осмыслению ее причин

Главной темой сборника «Перед лицом катастрофы» стала, конечно, полномасштабная война против Украины, развязанная путинским режимом. По мнению авторов, она не только «несет смерть, разрушения и страдания украинскому народу. Но эта война означает и для России цивилизационную катастрофу». Николай Плотников отмечает признаки этой катастрофы даже в том, что эту войну в нынешней России философски осмыслять невозможно, поскольку само слово «война» употреблять в медиа запрещено.