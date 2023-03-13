«Оскар» Алексея Навального: как американский кинобомонд чествовал российского зэка

Политизация сейчас обязательна

Поучителен комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он сказал, что фильма не смотрел и поэтому «было бы нелогично что-либо говорить». После чего тут же добавил, что наблюдает в решении оскаровского комитета «определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает». Что же значит эта политизация, которую «тоже» (видимо, как и Россия) обнаруживает оскаровский комитет?

Режиссер-документалист, художественный руководитель фестиваля Artdocfest и член академии «Оскар» Виталий Манский считает, что коллеги голосовали за самого Навального. «Дилемма была серьезная, потому что кинематографически картина мало что из себя представляет. Это пересказ трагических событий, которые в России известны всем, а на Западе – лишь немногим, поэтому тут важно потрясение от факта происходящего», - проясняет Манский разницу аудиторий.

Виталий Манский (справа) и Евгений Титаренко на пресс-конференции в связи с премьерой своего фильма «Восточный фронт», Берлинский кинофестиваль, февраль 2023 года. Фото: MAXIMILIAN SCHWARZ/REUTERS

«К режиссеру претензий нет, он профессионал, – продолжает кинематографист, – Но он не привнес в картину тех чувств, которые есть даже в том фильме канала «Навальный Live», где, казалось бы, просто записан разговор Алексея с одним из его отравителей. Но там есть реальный саспенс, а в фильме Дэниела Роэра, который этот материал использовал, его нет. Но зато канадский режиссер привлек внимание всего мира к преступлению, которое сейчас происходит в России, а это гораздо важнее».