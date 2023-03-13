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«Оскар» Алексея Навального: как американский кинобомонд чествовал российского зэка

Ян Левченко
, журналист
«Оскар» Алексея Навального: как американский кинобомонд чествовал российского зэка
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Фото: коллаж Reuters / Postimees

Фильм об отравлении Алексея Навального получил премию «Оскар» как лучший документальный фильм. Это признание того, что судьба одного политзаключенного в России имеет всемирное значение. Когда в центре Европы продолжается война, и даже благополучные страны испытывают нарастающий кризис разных сфер жизни, решение американской киноакадемии может показаться надуманным. Rus.Postimees разбирался, почему это не так.

Сегодня утром российский новостной агрегатор РИА «Новости» сделал характерно уклончивое заявление. Строчка российской ленты новостей в 5 часов 26 минут утра выглядела так: «Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила Оскар». Это значило, что награду завоевал другой фильм, которому нет места в официальных российских новостях.

Заголовок ленты российского новостного агрегатора, возвестивший, что произошло таки что-то интересное.
Заголовок ленты российского новостного агрегатора, возвестивший, что произошло таки что-то интересное. Фото: скриншот

Путь домой через тюрьму

Лауреат документального «Оскара» 2022 года, фильм канадского режиссера Дэниела Роара «Навальный», повествует об отравлении российского оппозиционного политика в августе 2020 года. Тогда Алексея Навального спасли немецкие врачи. Он прошел в Германии курс реабилитации, но, несмотря на уголовное дело и открытую угрозу своей безопасности, в январе 2021 года вернулся в Москву. Самолет, в котором летел Алексей Навальный, изменил аэропорт посадки, и политик был взят под стражу сразу после прохождения паспортного контроля.

Это был сознательный жест, который многие сочли самоубийственным и неоправданным. Фонд Борьбы с Коррупцией (ФБК), который и сегодня возглавляет находящийся в тюрьме оппозиционер, в декабре 2020 года указал, что «самый главный страх Путина – это возвращение Навального в Россию». Политик совершил то, чего больше всего боялся его главный враг и фактический заказчик его убийства. Как писал в связи с этим поступком украинский журналист Виталий Портников, «каждый день активности таких людей, как Навальный, уменьшают срок функционирования режима». Будучи в тюрьме, эти люди становятся героями и мучениками.

Уже не первый год жены российских политзаключенных выполняют представительские функции – в том числе, получают награды за своих мужей. Юлия Навальная – символ этой «сидящей Руси» и амбассадор ее неизбежной свободы. «Мой муж находится в тюрьме только потому, что говорит правду и защищает демократию, – сказала Юлия Навальная на церемонии вручения премии «Оскар» – Алексей, я мечтаю о том дне, когда ты будешь свободным и когда вся наша страна будет свободной. Оставайся сильным, любовь моя».

Политизация сейчас обязательна

Поучителен комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он сказал, что фильма не смотрел и поэтому «было бы нелогично что-либо говорить». После чего тут же добавил, что наблюдает в решении оскаровского комитета «определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает». Что же значит эта политизация, которую «тоже» (видимо, как и Россия) обнаруживает оскаровский комитет?

Режиссер-документалист, художественный руководитель фестиваля Artdocfest и член академии «Оскар» Виталий Манский считает, что коллеги голосовали за самого Навального. «Дилемма была серьезная, потому что кинематографически картина мало что из себя представляет. Это пересказ трагических событий, которые в России известны всем, а на Западе – лишь немногим, поэтому тут важно потрясение от факта происходящего», - проясняет Манский разницу аудиторий.

Виталий Манский (справа) и Евгений Титаренко на пресс-конференции в связи с премьерой своего фильма «Восточный фронт», Берлинский кинофестиваль, февраль 2023 года.
Виталий Манский (справа) и Евгений Титаренко на пресс-конференции в связи с премьерой своего фильма «Восточный фронт», Берлинский кинофестиваль, февраль 2023 года. Фото: MAXIMILIAN SCHWARZ/REUTERS

«К режиссеру претензий нет, он профессионал, – продолжает кинематографист, – Но он не привнес в картину тех чувств, которые есть даже в том фильме канала «Навальный Live», где, казалось бы, просто записан разговор Алексея с одним из его отравителей. Но там есть реальный саспенс, а в фильме Дэниела Роэра, который этот материал использовал, его нет. Но зато канадский режиссер привлек внимание всего мира к преступлению, которое сейчас происходит в России, а это гораздо важнее».

Если бы картина была еще и талантливой по форме, можно было бы говорить о выдающемся явлении киноискусства. Но тогда бы выросли риски, что за фактом искусства потерялась бы история преследования Алексея Навального. Манский считает, что «в мире вообще немного картин, снятых о чужой боли, которые рассказывают о ней, как о своей». «Я видел не только те пять картин, которые были в финале конкурса, но, простите, все. И там были кинематографически более сильные картины, но за них не голосовали. Триггером был именно фантастический сюжет реальной жизни Навального», - уверен Манский.

Дэниэл Роэр, постановщик фильма «Навальный», на 95-й церемонии вручения премии «Оскар», 12 марта 2023 года.
Дэниэл Роэр, постановщик фильма «Навальный», на 95-й церемонии вручения премии «Оскар», 12 марта 2023 года. Фото: MIKE BLAKE/REUTERS

На выбор академиков, по мнению Манского, повлияла их гражданская и человеческая позиция. Когда для такого выбора нет повода, остается один профессионализм. «В 2021 году лучшим документальным фильмом стала картина об интеллектуальном общении водолаза и осьминога («Мой учитель осьминог» - прим. ред.). Так что, в самом деле, уж лучше пусть фильм о Навальном получит "Оскара". Так его имя станет еще более известным, а путинские преступления – еще более очевидными», - заключает Манский.

Документальное кино реактивно

Киновед, автор книг о феномене Нового Голливуда и женщинах-режиссерах в мировом кино Анжелика Артюх напоминает, что «победа такого фильма говорит о беспокойстве, которое в мире вызывает российская тема. Лучше бы у России были другие поводы быть ньюсмейкером. Но замолчать или отодвинуть проблему Навального становится и в самой России все труднее. Не говоря уже о внимании к ней всего мира».

Анжелика Артюх, киновед, автор книг о Голливуде и женщинах-режиссерах.
Анжелика Артюх, киновед, автор книг о Голливуде и женщинах-режиссерах. Фото: Личный архив

В этом и состоит задача неигрового кино – реагировать на актуальные события и фокусировать на них общественное внимание. Такое кино быстро делается. У него, как правило, некоммерческий прокат и скромное распространение. И в этом смысле «Оскар» - особый знак отличия, который ставится как на произведение, так и на его предмет. Их нельзя рассматривать в отрыве друг от друга.

«Игровой фильм более отвлеченный, – напоминает Артюх, – там большие деньги, медленное производство и масштабная дистрибуция. У него меньше прав на риск. А док раз – и вышел, он строится на риске и смелости. И в этом смысле чем сложнее время, тем важнее роль документального кино. Кстати, именно поэтому сейчас в России документальное кино есть только в сети. Власти выгодно, чтобы его не было в общественном пространстве, как Навального и любой другой оппозиции».

Оскар вместо Нобелевки

Искусство вне политики невозможно в любые времена. Обратные утверждения просто устраивают власть и ею же культивируются. «Это важное политическое решение, - резюмирует Александр Эткинд, философ, историк культуры, профессор Европейского Университетского Института (EUI) во Флоренции. - Два главных вопроса сейчас в Восточной Европе – это война в Украине и судьба Навального в тюрьме. От разрешения первого зависит жизнь в Украине, от второго - в России», - так распределяет приоритеты Эткинд.

Профессор Александр Эткинд, автор научных бестселлеров «Внутренняя колонизация: имперский опыт России» (2013), «Кривое горе: память о непогребенных» (2016), «Природа зла: сырье и государство» (2019) и др. 
Профессор Александр Эткинд, автор научных бестселлеров «Внутренняя колонизация: имперский опыт России» (2013), «Кривое горе: память о непогребенных» (2016), «Природа зла: сырье и государство» (2019) и др. Фото: Личный архив

«Я бы предпочел, - продолжает он, - чтобы высокую премию получил лично Навальный, но понимаю, что с "Оскаром" это невозможно. Потому что бы предпочел, чтобы он получил Нобелевскую премию мира. Я его на нее и номинировал в 2021 году - как многие другие профессора и академики. А сейчас проголосовали другие академики. Хотя это по степени адекватности и уступает Нобелевской премии».

Жест, который сейчас продемонстрировал оскаровский комитет, конечно, символический. Однако аудитория Навального, ранее остававшаяся в границах российской темы, внезапно выросла. «Миллиарды людей, которые следят за нарядами звезд на церемонии Оскара, – напоминает профессор Эткинд, – теперь следят за судьбой Навального, видят, как толпа людей в форме сопровождает одного безоружного человека. И то, как Навальный продолжает вести себя сейчас в тюрьме, дает редкий для нашего времени пример героизма. Да, мы знаем примеры героизма украинцев на войне с российским агрессором. Но примеров героизма, уходящего корнями в мирную жизнь, сейчас крайне мало».

Фильм о Навальном – это свидетельство времени, которое не просто проходит, но сгорает в огне политической борьбы. Американская киноакадемия сделала выбор в пользу фильма, авторы которого не настаивают на своей роли в искусстве, а с почтением пропускают вперед героев своего времени.

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