Фильм об отравлении Алексея Навального получил премию «Оскар» как лучший документальный фильм. Это признание того, что судьба одного политзаключенного в России имеет всемирное значение. Когда в центре Европы продолжается война, и даже благополучные страны испытывают нарастающий кризис разных сфер жизни, решение американской киноакадемии может показаться надуманным. Rus.Postimees разбирался, почему это не так.
«Оскар» Алексея Навального: как американский кинобомонд чествовал российского зэка
Сегодня утром российский новостной агрегатор РИА «Новости» сделал характерно уклончивое заявление. Строчка российской ленты новостей в 5 часов 26 минут утра выглядела так: «Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила Оскар». Это значило, что награду завоевал другой фильм, которому нет места в официальных российских новостях.
Путь домой через тюрьму
Лауреат документального «Оскара» 2022 года, фильм канадского режиссера Дэниела Роара «Навальный», повествует об отравлении российского оппозиционного политика в августе 2020 года. Тогда Алексея Навального спасли немецкие врачи. Он прошел в Германии курс реабилитации, но, несмотря на уголовное дело и открытую угрозу своей безопасности, в январе 2021 года вернулся в Москву. Самолет, в котором летел Алексей Навальный, изменил аэропорт посадки, и политик был взят под стражу сразу после прохождения паспортного контроля.
Это был сознательный жест, который многие сочли самоубийственным и неоправданным. Фонд Борьбы с Коррупцией (ФБК), который и сегодня возглавляет находящийся в тюрьме оппозиционер, в декабре 2020 года указал, что «самый главный страх Путина – это возвращение Навального в Россию». Политик совершил то, чего больше всего боялся его главный враг и фактический заказчик его убийства. Как писал в связи с этим поступком украинский журналист Виталий Портников, «каждый день активности таких людей, как Навальный, уменьшают срок функционирования режима». Будучи в тюрьме, эти люди становятся героями и мучениками.
Уже не первый год жены российских политзаключенных выполняют представительские функции – в том числе, получают награды за своих мужей. Юлия Навальная – символ этой «сидящей Руси» и амбассадор ее неизбежной свободы. «Мой муж находится в тюрьме только потому, что говорит правду и защищает демократию, – сказала Юлия Навальная на церемонии вручения премии «Оскар» – Алексей, я мечтаю о том дне, когда ты будешь свободным и когда вся наша страна будет свободной. Оставайся сильным, любовь моя».
Политизация сейчас обязательна
Поучителен комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он сказал, что фильма не смотрел и поэтому «было бы нелогично что-либо говорить». После чего тут же добавил, что наблюдает в решении оскаровского комитета «определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает». Что же значит эта политизация, которую «тоже» (видимо, как и Россия) обнаруживает оскаровский комитет?
Режиссер-документалист, художественный руководитель фестиваля Artdocfest и член академии «Оскар» Виталий Манский считает, что коллеги голосовали за самого Навального. «Дилемма была серьезная, потому что кинематографически картина мало что из себя представляет. Это пересказ трагических событий, которые в России известны всем, а на Западе – лишь немногим, поэтому тут важно потрясение от факта происходящего», - проясняет Манский разницу аудиторий.
«К режиссеру претензий нет, он профессионал, – продолжает кинематографист, – Но он не привнес в картину тех чувств, которые есть даже в том фильме канала «Навальный Live», где, казалось бы, просто записан разговор Алексея с одним из его отравителей. Но там есть реальный саспенс, а в фильме Дэниела Роэра, который этот материал использовал, его нет. Но зато канадский режиссер привлек внимание всего мира к преступлению, которое сейчас происходит в России, а это гораздо важнее».
Если бы картина была еще и талантливой по форме, можно было бы говорить о выдающемся явлении киноискусства. Но тогда бы выросли риски, что за фактом искусства потерялась бы история преследования Алексея Навального. Манский считает, что «в мире вообще немного картин, снятых о чужой боли, которые рассказывают о ней, как о своей». «Я видел не только те пять картин, которые были в финале конкурса, но, простите, все. И там были кинематографически более сильные картины, но за них не голосовали. Триггером был именно фантастический сюжет реальной жизни Навального», - уверен Манский.
На выбор академиков, по мнению Манского, повлияла их гражданская и человеческая позиция. Когда для такого выбора нет повода, остается один профессионализм. «В 2021 году лучшим документальным фильмом стала картина об интеллектуальном общении водолаза и осьминога («Мой учитель осьминог» - прим. ред.). Так что, в самом деле, уж лучше пусть фильм о Навальном получит "Оскара". Так его имя станет еще более известным, а путинские преступления – еще более очевидными», - заключает Манский.
Документальное кино реактивно
Киновед, автор книг о феномене Нового Голливуда и женщинах-режиссерах в мировом кино Анжелика Артюх напоминает, что «победа такого фильма говорит о беспокойстве, которое в мире вызывает российская тема. Лучше бы у России были другие поводы быть ньюсмейкером. Но замолчать или отодвинуть проблему Навального становится и в самой России все труднее. Не говоря уже о внимании к ней всего мира».
В этом и состоит задача неигрового кино – реагировать на актуальные события и фокусировать на них общественное внимание. Такое кино быстро делается. У него, как правило, некоммерческий прокат и скромное распространение. И в этом смысле «Оскар» - особый знак отличия, который ставится как на произведение, так и на его предмет. Их нельзя рассматривать в отрыве друг от друга.
«Игровой фильм более отвлеченный, – напоминает Артюх, – там большие деньги, медленное производство и масштабная дистрибуция. У него меньше прав на риск. А док раз – и вышел, он строится на риске и смелости. И в этом смысле чем сложнее время, тем важнее роль документального кино. Кстати, именно поэтому сейчас в России документальное кино есть только в сети. Власти выгодно, чтобы его не было в общественном пространстве, как Навального и любой другой оппозиции».
Оскар вместо Нобелевки
Искусство вне политики невозможно в любые времена. Обратные утверждения просто устраивают власть и ею же культивируются. «Это важное политическое решение, - резюмирует Александр Эткинд, философ, историк культуры, профессор Европейского Университетского Института (EUI) во Флоренции. - Два главных вопроса сейчас в Восточной Европе – это война в Украине и судьба Навального в тюрьме. От разрешения первого зависит жизнь в Украине, от второго - в России», - так распределяет приоритеты Эткинд.
«Я бы предпочел, - продолжает он, - чтобы высокую премию получил лично Навальный, но понимаю, что с "Оскаром" это невозможно. Потому что бы предпочел, чтобы он получил Нобелевскую премию мира. Я его на нее и номинировал в 2021 году - как многие другие профессора и академики. А сейчас проголосовали другие академики. Хотя это по степени адекватности и уступает Нобелевской премии».
Жест, который сейчас продемонстрировал оскаровский комитет, конечно, символический. Однако аудитория Навального, ранее остававшаяся в границах российской темы, внезапно выросла. «Миллиарды людей, которые следят за нарядами звезд на церемонии Оскара, – напоминает профессор Эткинд, – теперь следят за судьбой Навального, видят, как толпа людей в форме сопровождает одного безоружного человека. И то, как Навальный продолжает вести себя сейчас в тюрьме, дает редкий для нашего времени пример героизма. Да, мы знаем примеры героизма украинцев на войне с российским агрессором. Но примеров героизма, уходящего корнями в мирную жизнь, сейчас крайне мало».
Фильм о Навальном – это свидетельство времени, которое не просто проходит, но сгорает в огне политической борьбы. Американская киноакадемия сделала выбор в пользу фильма, авторы которого не настаивают на своей роли в искусстве, а с почтением пропускают вперед героев своего времени.