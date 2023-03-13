В Инспекцию труда обратились с вопросом, имеет ли право работодатель требовать в объявлении о приеме на работу эстонский язык в качестве родного? Имеет ли право работодатель требовать от работника владение иностранным языком? Мы публикуем их ответ в полном виде.
Дискриминация или обязанность: имеет ли работодатель право требовать знание эстонского на уровне родного?
В связи с тем, что 14 марта отмечается День родного языка, Инспекции труда в течение всей недели можно задать вопрос о знании иностранного и родного языков. На вопрос читателя ответил старший юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев.
По словам Логачева, работодатель обязан обеспечить защиту работников от дискриминации, соблюдать принцип равного обращения и содействовать равенству. «Если в объявлении о приеме на работу в качестве родного языка требуется эстонский, это может свидетельствовать о дискриминации по национальному признаку. Правильнее было бы описать языковые требования в терминах уровня языка, необходимого для конкретной работы (например, эстонский язык уровня C1)», - заявил он.
Логачев добавил, что, прежде чем начать трудовые отношения, работник должен убедиться, что он подходит для предлагаемой должности. «Работодатель, в свою очередь, убеждается, что работник, его навыки и способности подходят для данной должности. Кроме того, перед подписанием трудового договора стороны обсуждают наиболее важные условия найма. В результате переговоров подписывается трудовой договор, который является обязательным для обеих сторон. Во время испытательного срока у работодателя есть возможность оценить, соответствуют ли знания, навыки, умения и личные качества работника уровню, необходимому для данной работы», - отметил старший юрист-консультант.
«Если работа требует знания определенного иностранного языка, работник должен знать об этом при поступлении на должность и, соответственно, принимать решение о работе. В течение всего периода трудовых отношений работодатель может требовать от работника знания, которые необходимы для выполнения конкретной работы. Однако нельзя предъявлять совершенно новые требования во время трудовых отношений», - сказал Логачев и подытожил, что работодатель может требовать знание языка во время трудовых отношений, если языковое требование установлено законом.