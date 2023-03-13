Дискриминация или обязанность: имеет ли работодатель право требовать знание эстонского на уровне родного?

В связи с тем, что 14 марта отмечается День родного языка, Инспекции труда в течение всей недели можно задать вопрос о знании иностранного и родного языков. На вопрос читателя ответил старший юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев.

По словам Логачева, работодатель обязан обеспечить защиту работников от дискриминации, соблюдать принцип равного обращения и содействовать равенству. «Если в объявлении о приеме на работу в качестве родного языка требуется эстонский, это может свидетельствовать о дискриминации по национальному признаку. Правильнее было бы описать языковые требования в терминах уровня языка, необходимого для конкретной работы (например, эстонский язык уровня C1)», - заявил он.

Логачев добавил, что, прежде чем начать трудовые отношения, работник должен убедиться, что он подходит для предлагаемой должности. «Работодатель, в свою очередь, убеждается, что работник, его навыки и способности подходят для данной должности. Кроме того, перед подписанием трудового договора стороны обсуждают наиболее важные условия найма. В результате переговоров подписывается трудовой договор, который является обязательным для обеих сторон. Во время испытательного срока у работодателя есть возможность оценить, соответствуют ли знания, навыки, умения и личные качества работника уровню, необходимому для данной работы», - отметил старший юрист-консультант.