Галерея ⟩ «Суур Тылль» вернулся в родной порт

Несмотря на то, что самый большой и ценный корабль-музей Эстонии больше не бороздит моря, он все еще находится на воде, и поэтому каждые десять лет «Суур Тылль» должен проходить техническое обслуживание. По словам директора Морского музея Урмаса Дрезена, «Суур Тылль» был в очень хорошем состоянии.

«В корпусе судна было четыре отверстия размером с большой палец. Они были залатаны. Их сразу было видно, потому что, когда корабль поднимали из воды, из отверстий капала вода. У «Суур Тылля» по всему борту расположены различные резервуары, и они набирали воду. И когда корабль подняли из воды, он был похож на лейку», - сказал Дрезен.

Он добавил, что по сравнению с предыдущими заходами «Суур Тылль» в док в 1997 и 2013 годах, в этот раз общая картина была лучше. «Состояние корпуса судна не ухудшилось, пробоины были залатаны, корпус освежили краской», - добавил он.

Из порта Балтийского судоремонтного завода Balti Laevaremonditehas «Суур Тыллю» помогли вернуться три буксира компании Alfons Håkans OÜ. Заход ледокола в Леннусадам был немного сложнее выхода. В какой-то момент «Суур Тылль» подошел очень близко к концу пирса Леннусадам.

Команда Морского музея немедленно приступила к благоустройтву ледокола, и со вторника «Суур Тылль» снова открывается для посетителей.

Ледокол «Суур Тылль» является старейшим и самым ценным кораблем-музеем в Эстонии и одним из трех уцелевших паровых ледоколов начала 20-го века в Балтийском море. Корабль был построен в 1914 году на верфи Vulcan Werke AG в Штеттине (имперская Германия), сегодня это польский Щецин.